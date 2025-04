Corinthians x Palmeiras: Canal UOL reprisa hoje final do Paulistão 2025

Do UOL, de São Paulo

Não conseguiu assistir à final do Paulistão 2025? Agora é sua chance: o Canal UOL reprisa hoje, às 21h, o segundo jogo -o empate Corinthians 0 x 0 Palmeiras, que garantiu ao alvinegro seu 31º título estadual.

A partida foi realizada no dia 27 de março, na Neo Química Arena e foi considerada uma das cinco melhores do campeonato pela equipe de jornalistas de UOL Esporte. O ranking inclui ainda: Palmeiras 0 x 1 Corinthians, São Paulo 3 x 1 Corinthians, Corinthians 2 x 1 Santos e Palmeiras 1 x 0 São Paulo.

UOL no Paulistão 2025

Pela primeira vez, o UOL transmitiu o Paulistão, exibindo partidas no UOL Play e no Canal UOL. Foram 91 jogos no total, acompanhados por um timaço de especialistas, como Juca Kfouri, Milton Leite, Mauro Cezar, Casagrande e outros.

