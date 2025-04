Golden State Warriors supera os Lakers em confronto direto da Conferência Oeste da NBA

Maior pontuador da rodada com 37 pontos, o armador Stephen Curry fez a diferença na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers por 123 a 116 em partida realizada na Crypto Arena. O duelo, que teve o peso de confronto direto, aproximou ainda mais as duas equipes na classificação da Conferência Oeste. Com o resultado positivo, a franquia de São Francisco aparece na quinta colocação, uma posição atrás dos Lakers, que sustenta a sua vantagem sobre o rival com um triunfo a mais (46 a 45).

A partida marcou uma batalha particular de dois veteranos. Curry foi determinante, de fato, a partir da segunda metade do embate. Só no terceiro quarto, ele anotou 16 pontos e levou o seu time a impor um ritmo mais forte. Do outro lado, LeBron James também deu trabalho ao adversário, anotou 33 pontos, deu nove assistências e cresceu de produção no final. Em uma noite apenas regular, Luka Doncic se destacou nos rebotes (oito) e nas assistências (sete). Nos arremessos, ele não foi tão efetivo (19) e sofreu com a marcação.

A parte defensiva dos Warriors, aliás, foi o que chamou a atenção no período decisivo do compromisso. Sempre que os Lakers tentavam ir para cima, o time conseguia bloquear o garrafão. Já com a posse de bola, Curry tratou de ser a válvula de escape para selar o triunfo.

JA MORANT DECISIVO

Em uma rodada que contou com um total de seis jogos, o Memphis Grizzlies venceu o Miami Heat por 110 a 108 com uma cesta de Ja Morant no estouro do cronômetro. Maior pontuador de sua equipe (30), o armador voltou a ser alvo de polêmica.

Como na partida diante do Golden State Warriors disputada nesta semana, ele novamente fez um gesto de arma na comemoração de uma de suas cestas na partida. O atleta já havia sido advertido pela Liga por comemoração "inapropriada". Mesmo assim, ele repetiu o ritual nesta rodada.

Ao final do jogo, Morant comentou sobre a sua atuação e festejou o fato de ter calado a torcida rival no Kaseya Center, em Miami, com a cesta decisiva. "Estou bastante acostumado com isso. Tenho sido vilão por dois anos", afirmou. Questionado sobre a comemoração, ele deu a entender que não teme qualquer tipo de represália por conta de uma punição da organização da NBA. "Estou ciente, muito consciente disso", afirmou.

Na classificação, o Memphis ocupa a sexta posição do lado Oeste da competição e ostenta 45 triunfos em 77 partidas. Já o Miami Heat complicou a sua situação em relação à classificação direta para os playoffs e aparece no nono posto da Conferência Leste.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Washington Wizards 97 x 109 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 113 x 126 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 90 x 105 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 108 x 110 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 103 x 112 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 116 x 123 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Utah Jazz

Boston Celtics x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks