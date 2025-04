Rodada NBA: LeBron James e Stephen Curry dão show, e Warriors vencem os Lakers

Seis jogos movimentaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta quinta-feira. O Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers, por 123 a 116, na Crypto.com Arena. LeBron James e Stephen Curry combinaram para 70 pontos.

Pelo lado dos Warriors, Curry anotou 37 pontos, pegou três rebotes e deu seis assistências. Brandin Podziemski também se destacou, com 28 pontos, oito rebotes e seis assistências. Já LeBron James terminou a partida com 33 pontos, cinco rebotes e nove assistências, pelos Lakers.

Austin Reaves ainda marcou 31 pontos, seis rebotes e três assistências. Luka Doncic, por sua vez, teve uma partida abaixo, com 19 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Beat L.A.

Now let's go to The Bay pic.twitter.com/ecDhmeqvW3 ? Golden State Warriors (@warriors) April 4, 2025

O Golden State Warriors, que venceu a quarta partida seguida, segue na 5ª posição da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 31 derrotas. O Los Angeles Lakers permanece logo à frente, na 4ª colocação, com 45 vitórias e 30 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta sexta-feira. Os Warriors recebem o Denver Nuggets, às 23 horas (de Brasília), no Chase Stadium. Os Lakers encaram o New Orleans Pelicans, às 23h30, novamente na Crypto.com Arena.

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Ainda nesta quinta-feira, o Milwaukee Bucks bateu o Philadelphia 76ers, por 126 a 113, no Wells Fargo Center, com grande atuação de Giannis Antetokounmpo. O grego terminou a partida com o triplo-duplo de 35 pontos, 17 rebotes e 20 assistências.

Pelos 76ers, três jogadores ultrapassaram os 20 pontos. Adem Bona foi o cestinha, com 28 pontos e seis rebotes. Além dele, Quentin Grimes, com 24 pontos, três rebotes e dez assistências, e Guerschon Yabusele, com 22 pontos, seis rebotes e três assistências, também se destacaram.

Leaving Philly with a win. pic.twitter.com/P4BdZyRicY ? Milwaukee Bucks (@Bucks) April 4, 2025

O Milwaukee Bucks é o 5º colocado da Conferência Leste, com 42 vitórias e 34 derrotas. Por outro lado, o Philadelphia 76ers ocupa apenas a 13ª posição do Leste, com 23 vitórias e 54 derrotas.

Os dois times retornaram à ação neste sábado. Os Bucks visitam o Miami Heat, às 21 horas, no Kaseya Center. Os 76ers recebem o Minnesota Timberwolves, às 20 horas, no Wells Fargo Center.

Outros resultados da NBA nesta quinta-feira

Miami Heat 108 x 110 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 103 x 124 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 97 x 109 Orlando Magic

Toronto Raptors 103 x 112 Portland Trail Blazers