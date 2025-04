Série B começa hoje: veja times participantes, calendário e curiosidades

Do UOL, em São Paulo

A Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, e 20 clubes dão início ao sonho de uma das quatro vagas na elite nacional em 2026. O UOL separou as principais informações e tudo o que você precisa saber neste início de competição.

Tabela básica e sistema de disputa

A primeira rodada começa nesta sexta-feira com três jogos: Goiás x Amazonas, Criciúma x Operário-PR e Paysandu x Athletico. As outras partidas serão disputadas até a próxima segunda-feira.

A Série B tem fim previsto para o dia 22 de novembro. É nesta data que, caso não haja qualquer tipo de alteração no calendário, os clubes disputarão a última rodada.

A segunda divisão nacional não ficará parada durante o Super Mundial de Clubes. A Série B não seguirá o mesmo calendário da Série A, que fará uma pausa enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputarem o torneio interclubes.

O sistema de disputa segue sendo por pontos corridos. Após 38 rodadas, os quatro mais bem colocados subirão à Série A, e os quatro últimos serão rebaixados à Série C.

Caso dois times tenham a mesma pontuação, o primeiro critério de desempate será o número de vitórias. Saldo de gols, mais gols a favor, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio, nesta ordem, são os critérios seguintes.

Clássicos e estreante

A Série B terá uma série de clássicos estaduais e de muita história. Entre eles estão os jogos entre os goianos Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, os encontros entre os catarinenses Avaí, Criciúma e Chapecoense, o clássico paranaense entre Athletico e Coritiba, e o encontro entre Remo e Paysandu, no Pará.

Oito dos 20 times participantes já foram campeões da Série B: Goiás (3), Coritiba (2), América-MG (2), Paysandu (2), Criciúma (1), Athletico (1), Chapecoense (1) e Atlético-GO (1).

A segunda divisão tem um time estreante: o Athletic Club. A equipe de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, subiu pela primeira vez à Série B no ano passado. Junto do clube mineiro, garantiram o acesso Ferroviária-SP, Volta Redonda e Remo.

Quatro subiram, quatro desceram. Athletico, Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá ficaram nos últimos quatro lugares da última edição da Série A e disputarão a segunda divisão neste ano.

Athletico jogará a Série B de 2025 após ser rebaixado na Série A do ano passado Imagem: José Tramontin/athletico.com.br

Times participantes

Amazonas

América-MG

Athletic Club

Athletico

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

CRB

Chapecoense

Coritiba

Criciúma

Cuiabá

Ferroviária

Goiás

Novorizontino

Operário-PR

Paysandu

Remo

Vila Nova

Volta Redonda

Geografia da Série B

São Paulo dominou a última edição com sete times participantes, mas divide o protagonismo nesta. Mirassol e Santos foram promovidos à Série A, e Ponte Preta, Ituano e Guarani foram rebaixados à Série C.

Assim como São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina são os outros estados com três times neste ano. Rio de Janeiro é a novidade desta temporada, com um representante.

Todas as regiões do Brasil têm times na Série B. Sudeste e Sul lideram o ranking, com seis clubes cada. Centro-Oeste (4), Norte (3) e Nordeste (1) fecham a lista.