Abel se diz contente com elenco, mas DM do Palmeiras tem trabalho para deixar o grupo 100% disponível

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela estreia da fase de grupos da Libertadores. A partida, que foi decidida nos acréscimos após gol de Richard Ríos, também contou com tentos de Estêvão e Piquerez pelo lado do Verdão. Pratell e Távora fizeram para os peruanos, no Estádio Nacional do Peru.

Após o duelo, o técnico Abel Ferreira abordou o assunto sobre seu elenco. O treinador declarou-se contente, mas apontou que ainda não pode entregar tudo que pode pois não tem todo o plantel à disposição. Nas palavras do português, apenas 70%. O tema foi abordado na resposta do treinador sobre o que falta ao clube para melhorar na sequência da temporada.

"Primeiro, precisa igualar a atitude competitiva do Sporting Cristal, que dividiu cada bola. Vocês viram como dividia a bola? Primeiro falta isso, subir os nossos níveis de agressividade e de competitividade. E depois é esperar, juntar a criatividade que os nossos jogadores têm dentro daquilo que é a estrutura coletiva que nós escolhemos para cada jogo. Falta um pouquinho disso. Ter a nossa equipe, o nosso elenco todo disponível, olharmos as nossas dinâmicas de ataque, de defesa, bloquear as transições ao adversário, escolher bem as rotas de ataque, escolher bem quando conduzir, escolher bem quando cruzar, escolher bem quando driblar, escolher bem quando arrematar ao gol, falta isso. Por isso falei e volto a falar, muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e Departamento Médico para ter a nossa equipe, não a 70%, mas a 100%, mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso, ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência, disse.

Para esta partida, Abel começou com seis desfalques. São eles Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo),



Paulinho (cirurgia na perna direita), Mauricio (transição física), Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Aníbal Moreno (trauma no ombro esquerdo) e Raphael Veiga (preservado por trauma na lombar).

Além disso, durante o jogo, Abel perdeu o lateral direito Mayke. Ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 25 após ficar caído no gramado com dores na coxa esquerda. O camisa 12 ainda será reavaliado pelo Departamento Médico para avaliar o grau de lesão.

Com a vitória na Libertadores, o Palmeiras colocou fim à sequência de três jogos sem vencer e ainda voltou a marcar gols, o que também não fez em nenhuma dessas partidas. O duelo também marcou o 50° jogo de Abel à frente do Verdão em torneio continental e sua 32ª vitória.

"A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. A única coisa que dá tranquilidade aos meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. Futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos? 50? 32 vitórias. Eu estou com o Paulistão, 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 18 jogos? Duas derrotas. Mas parece que está tudo mal, né? Parece que está tudo em crise. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube", avaliou.

Abel admitiu que ainda tem muito trabalho para resolver no elenco e voltou a falar sobre seu desejo de poder contar com pelo menos dois jogadores por posição. Ele explicou ainda o que o motiva a improvisar alguns atletas em determinadas posições.

"O treinador tem muito trabalho. O treinador não tem outra coisa a não ser pensar juntamente com o Departamento Médico em recuperar os nossos jogadores, não só fisicamente, porque é preciso recuperar os jogadores que estão lesionados. O que eu mais sonho e o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter dois jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita", disse.

"Eu ando a meter o Felipe na 10 quando temos dois 10 lesionados. O meu sonho é ter os dois prontos. Facundo e Estêvão no lado direito a lutar por um lugar. Felipe e Paulinho no lado esquerdo, a lutar por um lugar. López, Thalys e Roque a lutar por um lugar. Os meus médios. O Emiliano, infelizmente, o Aníbal que não está conosco, um cinco, dois oiro, o nosso Lucas e o nosso Ríos. O nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje a minha função é essa como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem que ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo", explicou.

E, esse tempo para recuperar lesionados, o Palmeiras não vai ter. Com calendário cheio, o Verdão volta a campo no domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.