Alpine revela 'erro de julgamento' sobre acidente em treino da F-1 e diz que piloto está bem

A Alpine tranquilizou os torcedores que acompanham a Fórmula 1 ao anunciar, nesta sexta-feira, que Jack Dohan escapou ileso do grave acidente sofrido no início do segundo treino livre para o GP do Japão, realizado nesta madrugada, em Suzuka.

O piloto bateu forte em uma barreira de pneus quando estava em alta velocidade. O impacto causou grandes estragos no carro e ele precisou de uma equipe de resgate para conseguir ser retirado. Em seguida, Doohan foi levado para o hospital.

"Estamos todos aliviados em ver Jack sair ileso de seu incidente no treino livre 2 e felizes em ver que ele está bem após os procedimentos de precaução", disse Oli Oakes, diretor da Alpine, que deu a sua versão para explicar o acidente.

Segundo o diretor, o Sistema de Redução de Arrasto, ou DRS, (dispositivo que ajuda os pilotos a fazer ultrapassagens), tinha de ser desligado manualmente na Curva 1, em Suzuka, e isso pegou o australiano de surpresa. "Foi um erro de julgamento não fechar o DRS na curva 1. É algo para aprender", afirmou o dirigente.

Questionado se os danos causados ao carro poderiam ser reparados em tempo para o terceiro treino livre e o classificatório, Oakes se mostrou confiante. "Sei que Jack e a equipe estarão prontos. Vamos trabalhar duro para ter o carro preparado após os danos da batida".

Sobre o acidente, Jack Doohan disse estar recuperado e fez reflexões sobre o que aconteceu na pista de Suzuka. "Primeiramente quero dizer que estou bem. Foi um incidente pesado, algo que me pegou de surpresa e vou aprender com isso", comentou o piloto.