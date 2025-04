Filipe Luís encerra jejum do Fla e se aproxima de marca histórica de Jesus

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís teve desfalques, promoveu mudanças e o time não rendeu como esperado, mas o Flamengo venceu o Deportivo Táchira e, além de encerrar um incômodo jejum na Libertadores, também fez o treinador se aproximar ainda mais do recorde histórico de seu "mentor" Jorge Jesus.

O que aconteceu

O Rubro-Negro não vencia como visitante na competição continental havia nove jogos. A última vitória havia sido na semifinal de 2022, contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. Em 2022 e 2023 foram quatro empates e cinco derrotas.

Já Filipe Luís chegou aos 26 jogos de invencibilidade. Jorge Jesus ficou 29 no comando do Fla e é o detentor do maior período invicto da segunda "era de ouro" do clube, de 2019 para cá.

O atual treinador tem apenas uma derrota desde que assumiu a equipe. Foi ano passado, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Filipe Luís também é o técnico da Série A com o melhor desempenho em 2025. São 11 vitórias e três empates, o que dá um aproveitamento de 85,7%.

Longe das atuações de maior brilho na noite de ontem, o treinador valorizou o resultado. Ele destacou a vontade de vencer do seu elenco mesmo em dias pouco inspirados:

Outro dia me perguntaram se eu prefiro vencer ou jogar bem. Prefiro vencer jogando bem, mas se tiver que escolher, eu prefiro vencer, é o mais importante. Por mais que não tenha sido o melhor jogo coletivamente, foi bom para alguns jogadores recuperarem confiança e ritmo. Não é fácil ganhar de ninguém. Fora de casa, com uma viagem cansativa, com o adversário tendo a torcida a favor... Meu time soube competir bem, passar pelos momentos de dificuldade, e eu valorizo essa vitória. Eles não querem parar de vencer e seguem com muita fome.

Filipe Luís

Os jogos que faltam para igualar e ultrapassar Jesus

Jorge Jesus e Filipe Luís, depois do título do Flamengo na Recopa Imagem: Alexandre Vidal/Flamengo

Vitória - 6 de abril, em Salvador (BA) - Campeonato Brasileiro

Central Córdoba (ARG) - 9 de abril, no Maracanã (RJ) - Libertadores

Grêmio - 13 de abril, em Porto Alegre (RS) - Campeonato Brasileiro

Juventude - 16 de abril, no Maracanã (RJ) - Campeonato Brasileiro