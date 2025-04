Lavieri: Trabalho de Zubeldía é bom; pedir Dorival no São Paulo é maluquice

Luis Zubeldía faz um bom trabalho no São Paulo e não tem sentido pensar na troca do treinador neste momento da temporada, opinou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Para o colunista, quem pede "fora, Zubeldía" está fora da realidade do Tricolor, que venceu o Talleres fora de casa na estreia da Libertadores.

Quem quer a cabeça do Zubeldia é um maluco, porque o São Paulo está numa dificuldade, com limitações claras no elenco, na questão financeira.

O São Paulo, quando perde o Oscar e o Lucas, não tem quem colocar no lugar -- o São Paulo tem um monte de limitação. Talvez tenha cinco zagueiros bons, dois laterais esquerdos, mas não tem um elenco que você vai olhar e falar: tinha que ter ido para a Argentina e dar show.

Danilo Lavieri

Segundo Lavieri, Zubeldía "paga o pato" do silêncio da diretoria em relação ao planejamento e às condições reais do São Paulo, que reduziu bastante seu elenco em 2025.

O Zubeldía paga o pato porque a diretoria deixa estourar no Zubeldía -- o trabalho do Zubeldía é bom, e é conveniente para eles ficarem quietos.

Danilo Lavieri

'Trabalho de Zubeldía é melhor que o de Dorival'

Na avaliação do colunista, Zubeldía tem feito um trabalho melhor que Dorival Jr. no Brasileirão e prepara bem o time do São Paulo para os confrontos de mata-mata.

Desde que foi demitido da seleção brasileira, na semana passada, Dorival passou a fazer sombra a Zubeldía no Tricolor.

O trabalho do Zubeldía do ano passado foi muito melhor do que o Dorival no Brasileirão, e ficam pedindo a volta do Dorival com base no título da Copa do Brasil — o trabalho do Zubeldía é muito melhor que o do Dorival.

Ah, não tem variação. Com esse elenco, que tipo de variação tática você quer? Além de ter três zagueiros ou quatro em um time seguro, que não sofra contra Palmeiras, contra Botafogo, venceu o Corinthians do jeito que venceu no Morumbis.

Não faz sentido pedir a cabeça do Zubeldía.

Danilo Lavieri

