Luighi estreia na Libertadores pelo Palmeiras, é decisivo e ganha elogios de Abel: "Entrou muito bem"

O Palmeiras estreou na Libertadores, nesta quinta-feira, com uma vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Estreante na competição, Luighi saiu do banco de reservas para dar o passe decisivo para Richard Ríos anotar o gol da vitória.

A breve atuação de Luighi rendeu elogios do técnico Abel Ferreira. A Cria da Academia entrou aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Evangelista. Aos 46, ele recebeu na área e lançou na cabeça de Ríos, que de dentro da pequena área, estufou a rede de Enríquez.

"Nós mantivemos sempre os nossos comportamentos e depois no final tiramos o Lucas e metemos o Luighi, que entrou muito bem. Às vezes não é preciso tocar muitas vezes na bola é preciso tocar pouca. Foi isso que fez e graças ao trabalho de todos acabamos por por levar daqui três preciosos pontos e até que ganhar eu gosto muito destas vitórias mesmo no último segundo que dá moral e confiança a toda a gente para nunca desistir e lutar até ao fim", disse Abel.

Essa é a segunda participação de gol de Luighi neste ano. Antes disso, o camisa 31 havia marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Luighi foi promovido ao time profissional fazendo parte do grupo de apoio, que ainda pode atuar pelo sub-20. Depois de dois jogos na Copinha, em janeiro, foi integrado ao elenco e participou da pré-temporada da equipe profissional.

Ele ficou à disposição de Abel em 12 oportunidades até março, antes de se juntar à delegação do sub-20 área disputar a Libertadores da categoria, torneio do qual o Verdão foi vice, nos pênaltis, para o Flamengo.

O atacante de 18 anos voltou a ser opção de Abel após a competição e ficou no banco de reservas nos dois últimos jogos e só foi acionado nesta quinta-feira. Ao todo, neste ano, ele disputou nove jogos com o time profissional, sendo dois como titular. Ele ainda tem um gol marcado e uma assistência.