F1: Bortoleto é cauteloso sobre evolução do carro após 2º treino livre

O brasileiro Gabriel Bortoleto saltou da última colocação no primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1 para o 13º melhor tempo na segunda atividade realizada pelos pilotos na madrugada de hoje (4), em Suzuka.

O que aconteceu

A sessão foi recheada de incidentes e contou com quatro bandeiras vermelhas. Apesar da evolução, o piloto da Sauber adotou um discurso de cautela ao deixar a pista.

Difícil falar. Foi um pouco diferente (do normal). Acho que tivemos poucas voltas para poder analisar. Se tem diferença (na evolução entre o primeiro treino livre e o segundo) é muito pequena. Não é nada gigante.

[...] Ficou um pouco difícil entender 100% (o carro). Mesmo assim, acho que posso considerar um dia positivo sim. Faltou dar as voltas consecutivas para analisar como funciona o desgaste dos pneus. Mas tivemos um aprendizado.

Gabriel Bortoleto, em entrevista à Band

O segundo treino para o GP do Japão, que contou até com princípio de incêndio no gramado da pista, foi bastante inusitado, de fato. A liderança ficou com Oscar Piastri, da McLaren.

Bortoleto completou apenas 13 voltas, contra as 26 realizadas durante o TL1. Na primeira prática, a liderança também foi da equipe inglesa, mas com Lando Norris.

Ainda sem pontuar na temporada, Bortoleto espera mudar esse histórico já neste fim de semana, no GP do Japão. Os pilotos voltam para a pista para o terceiro treino livre no fim da noite desta sexta-feira, às 23h30 (horário de Brasília).