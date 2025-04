Ex-Barça, Arthur é assaltado e tem relógio levado na Espanha, diz jornal

O meio-campista Arthur Melo, ex-Barça e atualmente emprestado ao Girona, foi roubado em Barcelona na tarde de ontem. A informação é do jornal espanhol AS.

O que aconteceu

Arthur teve seu relógio levado por dois assaltantes na Passeig de Gracia, uma das ruas mais famosas da cidade catalã. De folga, ele estava em um estacionamento, retornando das compras, quando teve o item roubado em "questão de segundo" por um indivíduo que o fugiu com um comparsa em uma moto.

Apesar do susto, o jogador brasileiro não sofreu nenhum dano físico e já registrou queixa. De acordo com a publicação, o crime ocorreu à luz do dia, no meio da tarde.

O meia se apresentou normalmente ao treino de hoje do Girona e deve jogar amanhã contra o Alavés. Emprestado pela Juventus, Arthur está em sua primeira temporada no novo time, atuou em seis partidas e foi titular no último compromisso pelo Espanhol, na derrota por 4 a 1 para o seu ex-time Barcelona.