Santos volta à Vila pela Série A após trauma que decretou rebaixamento inédito

Contra o Bahia, o Santos fará sua primeira partida na Vila Belmiro nesta temporada de Campeonato Brasileiro. A partida marca, também, o retorno do Peixe a sua casa na elite do futebol brasileiro pela primeira vez após a traumática noite diante do Fortaleza, em 2023, que decretou o rebaixamento inédito.

Na noite de 6 de dezembro de 2023, o Peixe perdeu de 2 a 1 para o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada da competição. Marinho e Lucero fizeram para os visitantes, enquanto Messias descontou. A derrota decretou o rebaixamento do Alvinegro Praiano à Série B do Brasileirão pela primeira vez em sua história. O time da Baixada terminou o torneio na 17ª posição, com 43 pontos conquistados.

Perto do fim da partida, bombas já começaram a ser estouradas nos arredores da Vila Belmiro. A situação ficou ainda pior quando saiu o segundo gol do Leão. Explosivos foram arremessados para dentro do gramado. Cadeiras foram quebradas e arremessadas no campo, assim como chinelos, papel higiênico e até mesmo assentos sanitários. Imediatamente, o árbitro acabou o compromisso e correu para o vestiário, assim como os jogadores do Fortaleza. Os atletas do Peixe ainda esperaram por alguns minutos no centro do gramado, alguns chorando.

Do lado de fora, torcedores depredaram o entorno da Vila Belmiro. Um grupo de pessoas ainda tentou invadir o estádio, mas foi contido pela Polícia Militar. Além disso, diversos veículos foram queimados. Apenas na Rua Tiradentes foram quatro carros carbonizados, incluindo o da família de Steven Mendoza. Nas proximidades, quatro ônibus foram atacados e incendiados.

Após sagrar-se campeão da Série B em 2024, o Santos espera contar com a atmosfera da Vila a seu favor. Nesta temporada, pelo Campeonato Paulista, o aproveitamento do time em seu estádio é de 76,19%, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota (contra o Palmeiras).

Assim, o Santos busca sua primeira vitória no seu retorno à elite do futebol brasileiro. Na primeira rodada, o Peixe tomou uma virada do Vasco, por 2 a 1, em São Januário. O Bahia, por sua vez, também visa o primeiro triunfo já que cedeu empate de 1 a 1 para o Corinthians, na Fonte Nova, em sua estreia.

A bola rola para o duelo às 20h30 (de Brasília) deste domingo.