Caixinha divide opiniões no Santos e vê 'sombras' no mercado de técnicos

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha divide opiniões no Santos e vê "sombras" no mercado da bola.

O que aconteceu

Caixinha não tem a aprovação total na diretoria do Santos. A pressão subiu após a derrota por 2 a 1 para o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro.

O departamento de futebol, chefiado pelo CEO Pedro Martins, aposta no sucesso do trabalho do treinador português. Pedro tem a mesma opinião dos demais gerentes e coordenadores.

Pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira, porém, já sugerem uma mudança se o Peixe não vencer o Bahia, domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

Há entre os membros do Comitê de Gestão e os conselheiros mais próximos quem entenda que Caixinha não vai longe. Esse discurso aumentou nos últimos dias.

A polêmica entrevista de Teixeira fez esse coro ecoar. O presidente disse, entre outras coisas, que o resultado foi inadmissível e que o time "treina e treina" e "apresenta falhas gravíssimas".

Marcelo Teixeira ainda confia em Pedro Caixinha, mas essa fala, que teve o intuito de não normalizar a derrota, fez com que pessoas da alta cúpula se sentissem mais à vontade para pedir uma mudança.

O que pesa contra Caixinha é o mercado favorável de treinadores. Há opções que o Santos considera boas.

Renato Gaúcho foi para o Fluminense, mas Dorival Júnior, Sampaoli e Tite estão disponíveis. Os três são considerados nomes fortes.

Dorival e Tite têm boa relação com Neymar, enquanto Sampaoli nutre a curiosidade do craque. O camisa 10 gostaria de saber como é trabalhar com o argentino. Jorge Sampaoli recusou o Santos para dirigir o Rennes (FRA) em dezembro e acabou demitido rapidamente.

Diante desse contexto de pressão maior e as sombras no mercado, Caixinha precisa vencer o Bahia para acalmar os ânimos. O contrato vai até dezembro de 2026.