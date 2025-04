Filipe Luís admite desempenho abaixo, mas valoriza vitória do Flamengo fora de casa pela Libertadores

O Flamengo estreou na Copa Libertadores com vitória sobre o Deportivo Táchira, nesta quinta-feira, por 1 a 0, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Depois do jogo, o técnico Filipe Luís valorizou a vitória fora de casa, mas admitiu que o desempenho foi abaixo.

"Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, com os jogadores com essa ambição. Não foi nosso melhor jogo, não estávamos refinados nesta noite. O adversário nos colocou em situações que nos complicaram bastante. Mas, quando o time não está em boa noite, é competir. Nem sempre vamos jogar bem e ser dominadores absolutos. O adversário tinha um plano de jogo que nos causou dificuldade, mas os jogadores competiram bem", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

FIM DE JOGO NA VENEZUELA!

Com gol de Juninho, o Flamengo vence na estreia por 1 a 0 e assume a liderança do grupo!#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/6z0heskerb ? Flamengo (@Flamengo) April 4, 2025

"Me surpreendeu a mudança de sistema do Deportivo Táchira, eles não vinham jogando com uma linha de cinco. Estavam jogando no 4-4-2. Isso nos gerou uma surpresa. Não foi nossa melhor noite, mas o time soube competir para vencer", acrescentou.

No segundo tempo, Juninho marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Flamengo, que assume a liderança do grupo C. No outro confronto da chave, LDU e Central Córdoba empataram em 1 a 1.

Essa foi a primeira vitória do Rubro-negro fora de casa na Libertadores desde 2022, quando derrotou o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela semifinal daquela edição. Nas duas últimas edições da competição, o Flamengo não venceu longe do Maracanã.

"Outro dia me perguntaram se prefiro vencer ou jogar bem. Prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas se puder escolher, a vitória é o mais importante. Mesmo não sendo o melhor jogo coletivamente, foi um jogo bom para alguns jogadores que precisavam sentir-se confiantes e confortáveis em campo. Não é fácil ganhar de ninguém, muito menos na Libertadores, fora de casa, com uma viagem cansativa. Soube competir, passar as dificuldades e eu valorizo muito a vitória. Demonstra que os jogadores têm muita fome de vencer", avaliou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O clube carioca é o 8º colocado, com um ponto somado. O Leão da Barra, que perdeu na estreia, ocupa a 19ª posição.