Kevin De Bruyne anuncia saída do Manchester City ao fim da temporada

Kevin De Bruyne anunciou nesta sexta-feira que não seguirá no Manchester City ao fim da atual temporada europeia. Com o seu contrato chegando ao fim com os Citizens, o meia belga ficará livre no mercado.

"Vendo isso vocês provavelmente perceberam para onde isso está indo. Então, vou direto ao ponto e informo vocês que esses serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas como jogadores de futebol, sabemos que esse dia eventualmente chega. Esse dia está aqui e vocês merecem ouvir isso de mim primeiro", escreveu De Bruyne.

Ao todo foram dez temporadas de Kevin De Bruyne no Manchester City. Neste período, o belga se sagrou campeão da Premier League em seis oportunidades, além de ter feito parte do time que conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do clube.

"O futebol me levou a todos vocês, à essa cidade. Buscando meu sonho, sem saber que esse período mudaria minha vida. Essa cidade, esse clube, essas pessoas... me deram tudo. Não tinha outra opção a não ser retribuir tudo isso. E adivinha... nós ganhamos tudo. Gostando ou não, é hora de dizer tchau. Suri, Rome, Mason, Michele e eu somos mais que gratos por tudo que esse lugar representa para a nossa família", prosseguiu.

"Manchester sempre estará no passaporte dos nossos filhos e, mais importante, em cada um de nossos corações. Essa sempre será nossa casa. Não temos como agradecer a cidade, o clube, o staff, companheiros de time, amigos e família o suficiente por essa jornada de dez anos. Toda história tem um fim, mas esse foi definitivamente o melhor capítulo. Vamos aproveitar os últimos momentos juntos!", concluiu De Bruyne.