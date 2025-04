Titular do São Paulo, Rafael não foi vazado em mais da metade dos jogos que disputou no ano

Rafael alcançou na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Talleres, pela Libertadores, o sétimo jogo sem ser vazado no ano. O goleiro tricolor não sofreu gols em mais da metade das partidas que fez na temporada.

Dono da posição no Tricolor, Rafael disputou 13 jogos em 2025. Além do duelo contra o Talleres, ele não foi vazado diante de Botafogo-SP, Guarani, Inter de Limeira, Palmeiras, Novorizontino e Sport.

O arqueiro sofreu apenas nove gols nas 13 partidas que disputou. O goleiro são-paulino foi vazado contra Corinthians, Santos, Mirassol, Ponte Preta, São Bernardo e Palmeiras.

Rafael não jogou em apenas três partidas do São Paulo no ano. Ele viu do banco de reservas a vitória a contra a Portuguesa, a derrota para o Red Bull Bragantino e o empate com o Velo Clube. Nesta partidas, a equipe levou cinco gols e teve Jandrei como titular.

O goleiro deve voltar a campo no próximo domingo, quando o Tricolor visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).