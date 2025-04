Vitor Roque vive seca, e Abel aguarda 'reforços' para fazer ataque engrenar

Vitor Roque completou cinco jogos sem marcar pelo Palmeiras, e o técnico Abel Ferreira aguarda o retorno de atletas que estão no departamento médico para tentar fazer o ataque milionário de sua equipe engrenar. A equipe venceu o Sporting Cristal na estreia da Copa Libertadores, mas não convenceu.

O que aconteceu

O reforço mais caro da história do futebol brasileiro (25,5 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões na época) ainda não balançou as redes pelo Palmeiras. Vitor Roque disputou 65 minutos na estreia da Copa Libertadores contra o Sporting Cristal e passou em branco mais uma vez.

Vitor tem atuações tímidas com a camisa do Palmeiras: contra o Sporting Cristal teve apenas uma finalização para fora, contra o Botafogo uma finalização para fora (considerada uma grande chance perdida), nas finais contra o Corinthians foram duas finalizações no gol e duas para fora, e contra o São Paulo apenas um chute bloqueado. Por outro lado, eles sofreu pênaltis contra São Paulo e Corinthians. Os dados são do Footstats.

O atacante confirmou após o jogo que está ansioso para marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras: "Com certeza [estou ansioso], porque atacante vive de gols. Mas tenho que ficar tranquilo, continuar trabalhando, com muita humildade, paciência e muito trabalho que os gols vão sair naturalmente", disse em entrevista à Paramount+.

Abel Ferreira aposta no retorno de lesionados para enfim fazer o ataque engrenar. Maurício, que sofreu lesão no ombro, e Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita, já fazem parte dos treinos com o grupo e estão próximos de ficarem à disposição. O meia foi quem fez o Alviverde viver os melhores momentos na temporada e o atacante — segundo reforço mais caro da história do clube — ainda não fez sua estreia, mas empolga todos os setores do clube.

Futebol é ganhar. Quantos jogos fizemos? 18? Duas derrotas. Parece que está tudo mal, não é? Que está tudo em crise. Há muito o que fazer no clube, o treinador tem muito trabalho, precisa trabalhar com o DM para recuperar os jogadores fisicamente. Abel Ferreira em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal.

Com a volta dos lesionados, Abel poderá escalar o ataque que está no imaginário do torcedor desde as negociações estreladas foram fechadas. É possível imaginar um ataque formado por Estêvão na direita, Paulinho na esquerda e Vitor Roque como homem de referência. Além disso, Maurício poderia ser escalado como meia ou falso 9, como se destacou no início da temporada.

O que mais sonho é ter dois jogadores em cada posição para não ter que inventar lugares, como estou fazendo. Coloco o Facundo na esquerda quando ele tem que jogar na direita. Coloco o Felipe na 10 quando temos dois 10 lesionados. Meu sonho é ter Facundo e Estêvão lutando por um lugar, Felipe e Paulinho lutando por um lugar. López, Thalys e Roque lutando por um lugar. Abel Ferreira.

A vitória na estreia da Copa Libertadores dá alívio a Abel e ao time. A equipe estava pressionada após três jogos sem vitórias (além da derrota na final do Paulistão para o Corinthians), e três jogos sem balançar as redes. O triunfo é um respiro antes de mais um duelo complicado no Brasileirão.

O Palmeiras volta a campo no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão.