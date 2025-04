CBF curte interesse de Jesus, que vira prioridade para comandar a seleção

Imagem: Yasser Bakhsh/FIFA via Getty Images

O flerte à distância está funcionando. Jorge Jesus é o nome com o qual a CBF trabalha no momento para ser técnico da seleção brasileira.

O UOL apurou que tem chamado a atenção do presidente Ednaldo Rodrigues o fato de Jesus querer tanto treinar o Brasil — segundo os sinais que o próprio português tem mandado ao país, por várias vias.

Embora haja na CBF quem não curta muito o lobby do Mister, a leitura é que ele surge como o nome mais viável para assumir a seleção e ir ao encontro do que a CBF acha importante no momento.

O foco prioritário é Jesus. Se não der certo, aí, sim, a CBF vai partir para outros nomes.

Ednaldo está disposto a avançar na negociação, mas ainda não falou diretamente com Jesus ao longo desta semana — a demissão de Dorival Júnior foi consumada na sexta-feira passada.

O trabalho e as informações aparecem via intermediários. Mas os dados que chegam não são tratados como precisos.

Uma questão é, por exemplo, se Jesus efetivamente conseguirá se desvincular do Al-Hilal a tempo de comandar a seleção na Data Fifa de junho.

O contrato atual dele termina em 30 de junho — já durante o Super Mundial de Clubes. O Mister avisou que assumiria a seleção antes do torneio nos EUA.

Outra questão diz respeito ao salário. A CBF trabalha com uma estimativa de que Jesus receba algo em torno de 15 milhões de euros por temporada na Arábia Saudita.

E não tem bala na agulha para chegar perto disso. Seria preciso uma conversa com o treinador para entender as pretensões e limites salariais dos dois lados.

Depois da avaliação preliminar nos últimos dias, a CBF deixa em stand by a possibilidade de ir atrás de outros técnicos.

A CBF não deseja abrir outras negociações enquanto não tiver certeza de que a investida em Jesus não deu certo.

Abel Ferreira, do Palmeiras, é um nome que pode aparecer como plano B.

Ancelotti e outros europeus que estão em grandes clubes não são vistos como viáveis, sobretudo considerando o próprio Super Mundial de Clubes e a necessidade de uma adaptação rápida para comandar a seleção já em junho, precisando confirmar a classificação à Copa 2026.

Apesar do desejo de fechar com o novo treinador já pensando na próxima convocação, a CBF sabe que tem tempo para fazer os próximos movimentos.