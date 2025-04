Rogério Ceni descarta negociações por Cauly: "Não temos interesse, ele é nosso jogador"

Nesta quinta-feira, em casa, o Bahia empatou com o Internacional pelo placar de 1 a 1, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Rogério Ceni comentou sobre os rumores de negociações envolvendo Cauly, meia do Esquadrão de Aço.

? Um pecado de empate. Tricolor joga muito, faz golaço e sofre gol no final contra o Inter: 1 a 1. Foi a estreia da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Domingo é novamente Brasileirão, contra o Santos, fora de casa. #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/cPapaNvbeT ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 4, 2025

"Primeiro que não tem proposta alguma, ao menos do que foi passado pela direção para mim. Não tem proposta. Da minha parte, eu não venderia o jogador. Nós não temos interesse na troca, o Cauly é nosso jogador e nós queremos que ele fique", afirmou Ceni que depois completou: "É muito fácil você tumultuar o ambiente dos outros, apresentar proposta que é bom, absolutamente nada. E o Cauly, da minha parte, não está à venda."

O treinador também ressaltou a importância do jogador para o meio-campo do Bahia, mencionando sua atuação no duelo contra o Internacional.

"Ele é importante para o nosso sistema de jogo em vários jogos para nós. Hoje foi usado justamente para tentar dar superioridade para o meio campo, que o Inter joga nesse 4-1-3-2. Então nós achamos que ter a bola hoje era muito importante, o Cauly é muito útil para nós" concluiu.

O Bahia visitará o Santos na Vila Belmiro neste domingo, às 20h30 (de Brasília). A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.