Corinthians volta a sofrer com bola aérea defensiva e liga alerta para sequência da temporada

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians decepcionou a Fiel Torcida em Itaquera. O Alvinegro paulista foi superado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No revés contra o time argentino, o Timão voltou a sofrer com a bola aérea defensiva. O primeiro gol do Huracán, inclusive, veio de uma batida de escanteio de Leo Gil. O volante cobrou na primeira trave e ninguém subiu para marcar Sequeira, que estufou as redes de Matheus Donelli.

O problema em se defender contra bolas aéreas tem sido recorrente no Corinthians nesta temporada. Em 22 jogos disputados em 2025, a equipe sofreu 23 gols. Destes, nove vieram de jogadas pelo alto, sejam oriundas de cruzamentos ou de escanteios.

Os nove gols sofridos em bolas aéreas aconteceram nas partidas contra os seguintes adversários: Red Bull Bragantino, Velo Clube, São Paulo, Santos (duas vezes), Guarani, UCV-VEN, Bahia e Huracán-ARG.

Os números mostram, assim, que quase 40% dos gols sofridos pelo Corinthians no ano foram de bolas aéreas. A porcentagem exata é de 39,13%. Com isso, o time está com o alerta ligado para a sequência da temporada, já que ainda disputa três difíceis competições.

Em coletiva após o revés da última quarta-feira, o técnico Ramón Díaz revelou que o elenco tem focado em atividades de bolas paradas, mas entende que ainda há pontos a melhorar, como a desatenção em alguns lances.

"Nesses últimos tempos, estivemos trabalhando. Me parece incrível o que fizemos para tratar de melhorar. Mas há a atitude do adversário, que ganha de você. Me parece que, no primeiro gol, o atacante antecipou, ganhou a disputa e marcou. Não é que foi uma casualidade. Fabinho (Soldado), que sempre nos acompanha, pode dizer o que trabalhamos de bola parada, mas o adversário também joga. Temos que tentar mudar isso. Temos que ter muita mais atenção, muito mais trabalgo, e vamos melhorar nisso para não cometer tantos erros", disse o treinador.

O Timão passa por instabilidade defensiva desde o início da temporada. O primeiro gol sofrido pela equipe na temporada, inclusive, veio de bola alçada para dentro da área. Lucas Evangelista cabeceou, sozinho, após cruzamento de Juninho Capixaba. Na ocasião, porém, o Corinthians virou contra o Red Bull Bragantino e saiu com a vitória na primeira rodada da fase de grupos do Paulista.

Outra partida que escancarou os problemas defensivos do Alvinegro na bola aérea foi o clássico diante do São Paulo, também pelo Estadual. O primeiro gol tricolor foi marcado por Lucas Moura. O atacante de 1,74m se livrou de marcação com facilidade e subiu de cabeça para abrir o placar no Morumbis.

Já nos últimos dois jogos, o Corinthians sofreu com a bola aérea consecutivamente. Primeiro, viu Gilberto marcar de cabeça no empate em 1 a 1 contra o Bahia, pelo Brasileirão. Em seguida, na derrota para o Huracán pela Sul-Americana, sofreu o gol de Sequeira após cobrança de escanteio.

O treinador Ramón Díaz, portanto, tem a missão de corrigir os problemas defensivos do Corinthians. Neste momento, a comissão técnica tem à disposição todos os zagueiros do elenco, uma vez que todos estão aptos fisicamente. São eles: Gustavo Henrique, Félix Torres, André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca.

O Corinthians, porém, tem pouco tempo para tentar corrigir as dificuldades na bola aérea. Isso porque o Timão retorna aos gramados já neste sábado para encarar o Vasco, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.