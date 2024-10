São Paulo contata atuais parceiros para firmar 'projeto centenário'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo já começou a procurar os atuais patrocinadores para assinar o 'projeto centenário'.

O que aconteceu

O Tricolor já renovou o contrato de patrocínio da Ademicon, que estampa o lado esquerdo do peito, por seis anos. O novo vínculo vai até 2030, quando o clube comemora seu centenário.

A empresa foi a primeira, mas não será a última: o São Paulo vai procurar todos os atuais parceiros para tentar estender o contrato até o ano de 2030.

Atualmente, além da Ademicon, o clube possui a Superbet como patrocinador máster e outras quatro empresas: a Viva Sorte nos ombros, a Blue na barra traseira, a Konami dentro dos números e a ABC da Construção no shorts.

A ideia é chegar ao ano do centenário já bem calçado em matéria de patrocinadores. O clube ainda quer criar novas propriedades, como exposições dentro do estádio, no streaming e nas redes sociais.

O projeto do novo Morumbis pode ser atrativa para patrocinadores que fechem um espaço agora com contrato mais longo já visando ao novo estádio. O Tricolor está aberto a negociar essa possibilidade.

Todo esse capital que o clube conseguir junto ao marketing entra como um extra em relação às diretrizes do Fundo de Investimento recentemente criado.