Libertadores: Botafogo é recebido com festa no aeroporto; assista

Na manhã desta quinta-feira, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão, com direito à festa da torcida pela classificação à final da Libertadores. Os jogadores pararam para tirar fotos e dar autográfos para os torcedores presentes.

Os alvinegros perderam por 3 a 1 para o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, em Montevidéu, mas ficaram com a vaga na decisão pela vantagem construída no duelo de ida. O agregado ficou em 6 a 3.

Os finalistas da Conmebol Libertadores foram recepcionados com muita festa por torcedores alvinegros ao desembarcar no Rio de Janeiro. Vamos! 🔥⭐️ pic.twitter.com/uzftF4fNQn -- Botafogo F.R. (@Botafogo) October 31, 2024

A decisão será disputada somente no dia 30 de novembro, um sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O rival do Glorioso pela disputa do título será o Atlético-MG, que passou pelo River Plate na semifinal.

Agora, o Botafogo se concentra no Campeonato Brasileiro, competição na qual é líder, com 64 pontos conquistados em 31 jogos. A equipe tem três de vantagem em relação ao Palmeiras, segundo colocado.

O Botafogo retorna aos gramados na próxima terça-feira, para encarar o Vasco. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, ocorre no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).