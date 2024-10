Romero mira final da Sul-Americana para definir futuro no Corinthians

Um dos principais nomes do Corinthians na temporada tem o futuro em xeque no clube. Com contrato até 31 de dezembro, Ángel Romero adia a definição do futuro com a diretoria.

O que aconteceu

O atacante aguarda a decisão da Sul-Americana para definir sua permanência no Timão. Nesta quinta-feira (31), a equipe define vaga na final contra o Racing, na Argentina.

O UOL apurou que o paraguaio tem interesse em renovar, mas a partir de uma valorização pelo desempenho nos anos anteriores. Por ter contrato até o fim do ano, ele não tem pressa para dar os próximos passos.

Estou muito tranquilo. O foco total hoje está nas finais que a gente tem. Ainda não falei com a diretoria sobre a minha renovação, nem com o pessoal que dirige a minha carreira. O foco é aqui no Corinthians, queremos tirar o time desta zona perigosa do rebaixamento no Brasileiro e conquistar um título.

Romero

A fuga definitiva do rebaixamento no Brasileirão também é levada em conta pelo paraguaio. As conversas vão prosseguir para a definição da renovação — ou não — depois de o Corinthians definir a vida nas duas competições da temporada.

Se a gente conquistar isso e faltar, acho que uns 15 dias, 20 dias para isso, depois a gente consegue falar se vou renovar, se vou ficar para o ano que vem ou não.

Romero

Romero é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com 16 gols, sete gols atrás de Yuri Alberto. Na Sul-Americana, o camisa 11 balançou as redes em três oportunidades.

Corinthians em duas frentes

Na Sul-Americana, após empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Neo Química Arena, o Timão precisa da vitória na Argentina para enfrentar o Cruzeiro na final, a ser realizada em 23 de novembro, no Paraguai.

No Brasileirão, o Alvinegro saiu da zona de rebaixamento no início da semana ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa. Três vitórias nas últimas sete rodadas podem afastar de vez o clube da chance de queda à Série B.