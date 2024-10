Roger elogia atuação do Internacional no empate com o Flamengo

Em confronto direto na luta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O Mengão chegou a abrir o placar fora de casa com Alcaraz, mas o Colorado igualou com Enner Valencia. O técnico Roger Machado elogiou a postura do time ao buscar o empate, que segundo o comandante, teve sabor de vitória.

"O que fica desse empate é a sensação de vitória. Buscamos o empate nos últimos minutos e tivemos chances depois do 1 a 1. Seguimos pressionando, mostrando uma qualidade muito alta. Falei no vestiário que tinha muito orgulho do grupo e que podemos almejar muitas coisas", disse Roger na entrevista coletiva pós-jogo.

Ao analisar a partida, o técnico Colorado elogiou a qualidade de ambas as equipas. Para Roger, a apresentação vista na noite desta quarta no Beira-Rio foi a melhor entre dois times brasileiros na temporada.

"Fizemos um grande jogo. Competimos até o final e fomos resilientes. Na minha opinião, foi o melhor jogo do ano entre duas equipes brasileiras. No início da partida, o árbitro me advertiu e disse que estava adotando um critério perigoso. No fim, dei os parabéns. Ele escolheu um critério arriscado, mas funcionou", analisou o treinador.

Com 53 pontos em 31 jogos, o Internacional é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Gigante do Beira-Rio na competição é na próxima terça-feira (05), quando receberá o Criciúma, às 21h30 (de Brasília).