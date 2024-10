Diniz e Romero, do Cruzeiro, respondem prefêrencia entre Racing e Corinthians na final da Sul-Americana

O Cruzeiro garantiu nesta quarta-feira sua vaga na final da Sul-Americana ao vencer o Lanús por 1 a 0 (2 a 1 no agregado), no Estádio Ciudad de Lanús, pela volta da semifinal. Após o jogo, em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz e o volante Lucas Romero responderam se preferem enfrentar o Corinthians ou o Racing na decisão.

"Para mim, não tem nenhuma preferência. Acho que são duas grandes camisas, tradicionais, a gente tem que se preparar. O jogo (entre Corinthians e Racing) está totalmente aberto, como estava o nosso. Quem passar, procuraremos fazer o nosso melhor", disse Diniz.

O apito final e o grito de emoção! O Cruzeiro tá de volta! ? pic.twitter.com/4nbSXBOEfu ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 31, 2024

As equipes, que estão do outro lado da chave, se enfrentam nesta quinta-feira, no El Cilindro, na Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de ida, na Neo Química Arena, acabou em 2 a 2, com dois gols de Yuri Alberto.

Romero afirmou que não vê diferença entre os rivais. Além disso, ressaltou que o foco agora está no Campeonato Brasileiro, já que a final da Sul-Americana será disputada somente no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

"Para mim, qual seja o rival, não faz diferença. Penso no Cruzeiro. A gente está na final. O time que está pela frente, temos que vencer para conseguir o título, que é o que a gente quer. Não fará diferença. Agora, temos o foco no Brasileirão. Time grande é assim. Hoje era um jogo, conseguimos passar para a final, agora temos mais jogos pela frente até chegar na final."

No momento, o Cruzeiro ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 44 pontos conquistados em 31 jogos. Porém, não vence na liga nacional há seis jogos. A próxima partida será contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Independência.