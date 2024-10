São Paulo prevê apresentar novo Morumbis até março de 2025; veja detalhes

O São Paulo acredita que vai apresentar ao público projeto do novo Morumbis, em parceria com a WTorre, até março de 2025. O estádio terá capacidade para até 85 mil pessoas.

O que aconteceu

O novo estádio faz parte do plano do clube para o centenário em 2030. A diretoria anunciou seu primeiro patrocinador para o ano do centenário na última quarta-feira (30): a Ademicon renovou o vínculo por seis anos.

Segundo o diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, o projeto deve ser apresentado até o final do ano ao Tricolor. Depois disso, o clube precisará de aprovações internas antes de mostrá-lo ao público.

Temos um acordo inicial com a WTorre em que ela tem até o final deste ano para apresentar ao São Paulo um projeto completo de reforma e ampliação do estádio do Morumbis com custos, design, parcerias, modelo de negócio. Isso deve ser apresentado até o final do ano. Temos um período de análise interna e havendo acordo quanto a isso, vamos passar aos órgãos internos do São Paulo para depois mostrar ao torcedor. Esse processo de apresentar a toda coletividade deve ser no primeiro trimestre do ano que vem.

Eduardo Toni

O dirigente afirmou que a ideia é que a capacidade seja expandida para entre 80 e 85 mil pessoas. No entanto, ele alertou que ainda não é possível garantir que a reforma irá ocorrer.