Surfe: Luana brilha com virada contra top 3; brasileiro se despede em Bells

O Brasil teve dois representantes em ação nesta quinta-feira (24) na etapa de Bells Beach, na Austrália, e quem roubou a cena foi Luana Silva. A surfista protagonizou uma das maiores viradas do evento até agora ao eliminar a número três do mundo, Molly Picklum, em uma performance decisiva no fim da bateria.

O que aconteceu

A disputa rolou em Winkipop, palco alternativo do evento, com ondas consistentes de até um metro e meio. Luana começou em desvantagem e viu Picklum abrir vantagem com boas notas, mas manteve o foco até os minutos finais.

Quando teve a chance, não desperdiçou: encaixou três manobras fortes de backside em uma direita limpa e arrancou 7.33 dos juízes — virando o placar e garantindo vaga nas quartas de final com um total de 13.66.

Cometi um erro no começo, dei uma boa onda pra ela, mas segui acreditando. Sabia que se eu conseguisse surfar do meu jeito, dava pra virar Luana após a classificação

Com o resultado, ela se mantém na briga por um bom resultado antes do corte do meio da temporada e será a única representante brasileira nas quartas de final femininas, quando encara norte-americana Lakey Peterson.

Miguel Pupo é eliminado

No masculino, quem entrou no mar foi Miguel Pupo, mas o brasileiro não conseguiu avançar. Em um confronto difícil contra o havaiano Seth Moniz, Miguel teve dificuldades para encontrar ondas com potencial e foi superado por 15.70 a 12.50.

A eliminação na terceira fase pode custar pontos importantes para Miguel, que agora depende de um bom desempenho nas próximas duas etapas para se manter no top 22 do ranking.

Próxima chamada

A próxima chamada do Rip Curl Pro Bells Beach acontece nesta quinta-feira (24), às 19h no horário de Brasília, mas já sexta-feira na na Austrália.

Se o mar continuar colaborando, a expectativa é que a primeira bateria do dia seja justamente a do líder do ranking, Italo Ferreira, que enfrenta o australiano Xavier Huxtable.