André Silva vai às redes, mas lamenta 'gol feito' perdido: "Estou aqui para isso"

André Silva foi um dos autores dos gols do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, nesta quarta-feira, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante, entretanto, reconheceu que poderia ter tido um desempenho ainda melhor, caso não tivesse desperdiçado um "gol feito" no início do jogo.

"Tive a infelicidade no primeiro lance, tinha que ter feito o gol, estou aqui para isso. Assumo a responsabilidade, mas batalhei o jogo todo para fazer o gol. Quero continuar assim, dando alegria para os meus companheiros, para o clube, para a torcida e para a minha família. Foi um jogo difícil, a cara do São Paulo. São Paulo é isso aí", disse André Silva à ESPN.

O gol desta quarta-feira foi o oitavo de André Silva pelo São Paulo na atual temporada. O atacante é o artilheiro da equipe em 2025 e soma três jogos consecutivos balançando as redes.

"Agradecer a Deus por tudo que estou vivendo aqui no São Paulo. Agradecer à minha família, a esse grupo, à torcida, que compareceu mais uma vez, aqui no Paraguai. A Libertadores é um campeonato muito difícil, mas muito lindo", completou.

Sem Calleri, operado nesta quarta-feira para reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, André Silva deve continuar tendo oportunidades como centroavante nos próximos jogos. É a grande chance para o centroavante provar que pode, sim, ser titular do São Paulo.