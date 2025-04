Atlético-MG perde chances e cede empate ao Caracas na Copa Sul-Americana

Caracas e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, em confronto pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O confronto aconteceu na capital venezuelana.

Os gols do confronto foram marcados por Vicente Rodríguez (contra), para o Galo, e De Santis, pelo Caracas. Com o empate, o Galo ficou na primeira posição do grupo H com cinco pontos conquistados e quatro no saldo de gols, enquanto o Caracas é o segundo, com os mesmos pontos, mas saldo negativo (-1).

Fim de Papo debate a rodada de hoje. Assista ao vivo

As equipes voltam a campo pela Sul-Americana na quinta-feira (08): enquanto o Atlético-MG visita o Deportes Iquique no Chile, às 19h (de Brasília), o Caracas vai ao Peru para enfrentar o Cienciano, às 23h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades, além do gol contra marcado. O Galo só conseguiu abrir o placar do duelo com o tento anotado pelo meia do Caracas, que acabou acertando o próprio gol. Nenhuma das equipes finalizou com grande perigo durante os 45 minutos iniciais, ainda que o Atlético tenha somado 61% de posse de bola na primeira metade de jogo.

Na segunda etapa, o Galo perdeu muitas oportunidades e acabou cedendo o empate. O elenco brasileiro teve chances de aumentar a vantagem no confronto, mas não soube converter em gols as melhores jogadas. Em uma boa chance, o Caracas quebrou as linhas dos visitantes e conseguiram igualar a partida.

Gols e destaques

O Caracas criou a primeira oportunidade. Em contra-ataque, o camisa 9 da equipe venezuelana aproveitou chance de longe e quase abriu o placar, mas Everson evitou o gol com boa defesa.

O Galo abriu o placar com gol contra! Ainda na primeira etapa, aos 24 minutos, Cuello conseguiu espaço pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou por Rony e Vicente Rodríguez empurrou contra as próprias redes.

Cuello quase ampliou. O ponta do Galo encontrou bela oportunidade e soltou um foguete pelo lado direito do ataque, mas Benítez fez ótima defesa.

De Santis empatou o duelo! Echenique encontrou o atacante praticamente sozinho cara a cara com Everson. O camisa 9 finalizou e o goleiro do Galo quase conseguiu a defesa, mas não evitou o tento do Caracas, aos 19 minutos.

O Atlético marcou ao fim, mas estava impedido. Cuello recebeu pela esquerda e cabeceou para o meio da grande área. João Marcelo surgiu e finalizou sem marcação para colocar o Galo na frente. O camisa 28, porém, estava a frente do último homem do Caracas e o gol foi anulado.

Ficha técnica

Caracas 1 x 1 Atlético-MG

Competição: 3ª rodada da Copa Sul-Americana

Local: El Olímpico - Caracas, Venezuela

Data e hora: 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Gols: Vicente Rodríguez (contra), aos 24'/1ºT, De Santis, aos 19'/2ºT

Amarelos: Lyanco, De Santis, Chávez, Cuello, Rubens, Vitor Hugo, Patrick

Caracas: Benítez; Rito, Mago, La Mantia e Yendis; Vegas (Correa), Heráldez (Morigi) e Rodriguez; De Santis, Chávez e Echenique. Técnico: Fernando Aristeguieta

Atlético-MG: Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Pedro Ataide); Gabriel Menino (Iván Román), Fausto Vera (Patrick) e Rubens; Bernard (João Marcelo), Cuello e Rony. Técnico: Cuca