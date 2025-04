Após empate com o Caracas, Cuello admite erros e mira sequência do Atlético-MG na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Caracas no estádio Olimpico de la UCV, empatou em 1 a 1 e perdeu a chance de abrir vantagem na liderança. Após a partida, o atacante Cuello admitiu que o Galo cometeu erros durante o duelo, mas focou na sequência da equipe mineira pelo torneio continental.

"A verdade é que não esperávamos, eles comemoraram, mas enfim, temos mais um jogo pela frente e acho que vamos seguir em frente. Agora é trabalhar e ver os erros que cometemos, corrigir para o que vem pela frente", declarou em entrevista ao Paramount.

Bola rolando para o segundo tempo! Recomeça o jogo no Olímpico de la UCV. #VamoGalo #CFCxCAM ??? pic.twitter.com/sK0tNxOE2q ? Atlético (@Atletico) April 24, 2025

"Foi um jogo equilibrado, nós tentamos impor outro estilo de jogo, mas enfim, não temos desculpas, não temos do que reclamar. Agora é trabalhar e, como disse antes, corrigir esses erros para o que vem", completou o jogador argentino.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos cinco pontos, na primeira colocação do Grupo H, mas não aproveitou a oportunidade de aumentar sua diferença de somados em relação ao próprio Caracas que, com a derrota, permaneceria com quatro somados, na segunda posição da chave.

O Atlético-MG retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol, no Maião, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.