Onde São Paulo pode chegar com a base? Colunistas debatem

Contando com boas atuações de atletas da base, o São Paulo venceu o Libertad, fora de casa, pela Copa Libertadores. Danilo Lavieri e Juca Kfouri debateram o quão longe o time tricolor pode chegar apostando nos jovens, no Fim de Papo.

Matheus Alves foi titular e deixou o campo no segundo tempo. Lucas Ferreira, por sua vez, entrou na etapa final e marcou o primeiro gol da partida.

Juca: Prioridade é conter dívidas

Pode [ganhar títulos com a base]. Não vejo porque não possa ganhar a Copa do Brasil. Difícil pensar na Libertadores. Mais ainda na maratona do Brasileirão. Mas o São Paulo não prometeu austeridade? Que seria uma temporada de reduzir dívidas? É isso que tem que fazer. Já cometeu uma irresponsabilidade ao trazer o Oscar e abrir mão de uma barca de jogadores. [...] Não pode sonhar mais alto que isso.

Juca Kfouri

Lavieri: Base não entrou só por falta de opção

A gente olha o banco do São Paulo e vê que tinha Ferreira e Alves, da base, e o Luciano está no banco. É uma atitude corajosa. [...] O clima de hoje não era de Bombonera, mas era Libertadores e jogando fora, contra um time invicto. Então, uma atitude que mostra que o Zubeldía tem comando e que sabe jogar Libertadores. É fundamental em um time com essas limitações. Os garotos estão mostrando que merecem esse espaço.

Danilo Lavieri

