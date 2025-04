Rafael revela estratégia para induzir erro em pênalti contra o São Paulo: "Nem caí"

Rafael vem sendo um dos grandes destaques do São Paulo nos últimos jogos. Nesta quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, pela Libertadores, o goleiro mais uma vez foi decisivo, protagonizando boas defesas, mas, sobretudo, induzindo Melgarejo ao erro na cobrança de pênalti que poderia mudar os rumos do jogo.

No segundo tempo, logo após abrir o placar, o São Paulo amargou um pênalti a favor do Libertad por toque na mão de Wendell na bola dentro da área. Melgarejo foi para a cobrança, sem tomar distância, e ao ver que Rafael não se deslocou, foi obrigado a arriscar uma batida mais difícil, buscando o ângulo, e, com isso, carimbou o travessão.

"A gente estuda os adversários e estudava ele. O que tentei fazer ali foi não definir antes. Ele é um cara que toma pouca distância para a bola e decide no último minuto. Causei uma dificuldade grande, porque não saí em nenhum momento, por isso que nem caí. Foi uma jogada oriunda de uma falta no Alisson antes, uma bola que resvalou no Wendell. Saímos daqui com um placar merecido e com os três pontos", comemorou Rafael em entrevista à ESPN.

O goleiro do São Paulo esteve presente em todos os últimos 12 jogos do São Paulo na Libertadores, nos quais a equipe não perdeu. É a maior invencibilidade da história do Tricolor na competição. Luciano é o outro atleta que esteve em campo em todas essas partidas.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.