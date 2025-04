Palmeiras: Zagueiro conversa com direção, Abel e encerra novela sobre saída

O Palmeiras e o zagueiro Naves apararam todas as arestas após uma janela de transferências conturbada, e o defensor voltará a ter uma sequência com Abel Ferreira no clube.

O setor defensivo sofre com muitos problemas médicos, e Naves deve ganhar minutos em campo hoje, às 19h (de Brasília), contra o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela 3ª rodada da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Em uma reunião entre o Palmeiras e o estafe de Naves ficou definido que o jogador só deixará o clube em caso de uma proposta de venda concreta, e vantajosa para os dois lados.

Naves e seu estafe queriam uma negociação com um novo clube para jogar mais minutos, mas o Palmeiras não gostou da única proposta que chegou. O Botafogo enviou uma por empréstimo com opção de compra, mas o clube prontamente declinou a oferta e Abel Ferreira disse que ninguém no Alviverde era "idiota" para emprestar o atleta a um rival.

O Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e deixamos sair, mas a verdade é que não apareceu (proposta), a não ser agora o Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado. Não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga. Há um preço e não é muito caro. Se quiser, paga. Não tenho problema nenhum em vender jogador para um rival, mas não vamos emprestar com opção de compra, porque no Palmeiras ninguém é idiota. Sabemos o que fazemos.

Abel Ferreira, após a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians

Naves foi cortado do Dérbi por causa da proposta do Botafogo. O jogador ficou fora da lista de relacionados no clássico na Arena Barueri, no último dia 12 — no dia 10, o Alviverde recebeu a proposta do clube carioca.

Abel Ferreira também conversou com o jogador. O UOL apurou que o treinador entendeu que Naves não estava forçando uma saída, e que buscava um lugar para jogar mais. Além disso, reconheceu que o atleta tem plenas condições de estar no elenco alviverde, e que é querido pelo grupo.

O defensor de 22 anos voltou a receber uma oportunidade após seis jogos na vitória contra o Fortaleza. Antes disso, sua última aparição tinha sido no segundo jogo da final do Paulistão, no dia 27 de março, quando atuou por 13 minutos.

Nos últimos 11 jogos, Naves só atuou por 31 minutos, mas o cenário deve mudar com os problemas na defesa. Murilo sofreu uma lesão no posterior da coxa direita e Micael tem uma entorse no tornozelo esquerdo (e sequer viajou para a Bolívia). Como o time engatou seis vitórias seguidas atuando com uma linha de três atrás, é pouco provável que Abel mude o esquema.

Fuchs e Benedetti são os concorrentes de Naves. Fuchs teve uma sequência de quatro jogos como titular pelo lado direito, mas acabou perdendo a posição para Agustín Giay. Já Benedetti fez seu último jogo pelo time sub-20, no dia 9, e não atua pelo profissional desde o dia 23 de fevereiro.

O Palmeiras é líder do Grupo C da Libertadores com 6 pontos e pode encaminhar sua vaga para a próxima fase da competição com uma vitória hoje. Bolívar e Cerro Porteño têm 3 pontos, e o Sporting Cristal ainda não pontuou.