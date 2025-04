Fluminense e Atlético-MG empatam em noite infeliz para os brasileiros na Sul-Americana

Três times brasileiros entraram em campo na noite desta quarta-feira pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, e apesar de resultados pouco empolgantes, Fluminense e Atlético-MG conseguiram manter-se na briga pelas respectivas lideranças de seus grupos. Já o Vitória, atuando em casa, acabou derrotado e segue sem vencer na competição.

Com um time reserva e sem o técnico Renato Gaúcho à beira do gramado, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Unión Española, no Chile. O time tricolor saiu atrás no segundo tempo, após falha de Thiago Santos que resultou no gol de Aránguiz, mas buscou a igualdade nos acréscimos com Nonato, que acertou um belo chute aos 48 minutos.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e manteve-se na liderança do Grupo F, à frente de Once Caldas, Unión e Club Gualberto Villarroel.

O Atlético-MG também empatou fora de casa, mas diante do Caracas, na Venezuela. O time mineiro abriu o placar ainda na primeira etapa, em lance de falta de sorte do adversário: Rodriguéz marcou contra após cruzamento de Bernard.

No segundo tempo, mesmo com maior posse de bola e chances criadas, os mineiros acabaram cedendo o empate a De Santis, que aproveitou a chance na saída de Everson.

O Atlético até chegou a balançar as redes com João Marcelo no fim, mas o gol foi anulado. Com cinco pontos, o time mineiro lidera o Grupo H pelo saldo de gols (4 a 1) sobre o próprio Caracas.

Enquanto Fluminense e Atlético-MG somaram um ponto fora de casa, o Vitória decepcionou jogando no Barradão. A equipe baiana foi derrotada por 1 a 0 pelo Cerro Largo, do Uruguai, e segue sem vitórias na sul-americana.

Com apenas dois pontos, o clube baiano amarga a lanterna do Grupo B, enquanto o time uruguaio chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do líder Universidad de Quito. O Defensa y Justícia também soma dois pontos e aparece à frente dos baianos pelo critério de gols marcados.

Apesar do tropeço, tanto Fluminense quanto Atlético-MG têm a classificação às oitavas em suas mãos. O time carioca volta a campo pela competição continental apenas no dia 8 de maio, contra o Gualberto Villarroel, fora de casa. Já a equipe mineira recebe o Rosario Central no mesmo dia, em confronto direto que pode encaminhar a vaga.

Antes disso, os dois times têm compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense disputa o clássico contra o Botafogo, às 21h, no Engenhão. No mesmo dia, às 18h30, o Atlético encara o Mirassol fora de casa, tentando embalar na competição nacional.

Já o Vitória terá mais tempo de preparação. A equipe só volta a campo pela Sul-Americana no dia 7 de maio, quando encara o Universidad de Quito fora de casa, em duelo crucial para tentar se manter vivo na briga por classificação.