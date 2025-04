'Fantástico', 'impressionante': Astros do tênis se rendem a João Fonseca

Do UOL, em Madri (ESP)

"Impressionante" e "fantástico" foram alguns dos adjetivos utilizados por estrelas das mais diversas gerações do tênis mundial sobre o brasileiro João Fonseca.

Nomes como Novak Djokovic, Mansour Bahrami, Boris Becker, Stefanos Tsitsipas e Garbiñe Muguruza passaram pelo tapete vermelho do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte, na última segunda-feira.

Número 5 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que pode ser adversário de João Fonseca no Masters de Madri se ambos forem longe, disse que o brasileiro "parece muito maduro para a idade".

Acho que ele é um grande talento, um jogador realmente impressionante. E também parece que ele é muito maduro para a sua idade. [Está] No caminho certo, sabe o que está fazendo, tem pessoas boas ao seu redor. São pessoas muito humildes e focadas também.

Novak Djokovic no tapete vermelho do Laureus Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"É fantástico para o nosso esporte que tenhamos um jovem jogador emocionante vindo do Brasil. Desde o Guga, talvez, não tínhamos um jogador de simples tão bom. É jovem e tem um futuro brilhante pela frente. Vamos ver o que acontece", completou.

João Fonseca vai estrear no Madrid Open 2025 hoje, contra o dinamarquês Elmer Möller. Ele também está inscrito no Estoril Open — que vai disputar em caso de eliminação precoce na Espanha.

Boris Becker, que já foi número 1 do mundo e é um dos grandes nomes da história da modalidade, classificou João como "fantástico". O ex-tenista alemão conquistou Wimbledon três vezes, além do US Open e Australian Open.

Ele é fantástico. O conheço há um ano e meio e o venho seguindo. Tem um bom carisma, muita força. É o futuro.

A ex-tenista Garbiñe Muguruza fez elogios a João, mas pediu calma com o jovem. Ela tem no currículo títulos de Roland Garros, quando bateu Serena Williams, e Wimbledon, quando derrotou Venus Williams.

Acho que o Fonseca está sob bastante expectativa. Eu o vi jogar, parece super talentoso, um jogador que tem todos os requisitos, mas tem de deixar ele demonstrar... Tem de jogar ainda. Eu vejo que todo mundo quer que ele seja top 10, e ainda falta. Deixamos que ele nos demonstre, porque ele tem [talento].

O ex-tenista Mansour Bahrami aposta que o brasileiro vai se colocar entre os 10 no ranking mundial em pouco tempo. "Fonseca é um homem muito jovem e muito impressionante. Acho que, em breve, veremos ele no Top 10. É um bom jogador de tênis. Adoro assistir a ele".

Stefanos Tsitsipas, atual 18º do mundo, foi questionado sobre qual integrante da nova geração do tênis imagina que possa dominar o tour em breve. "Eu não sei se vai dominar, mas daria boas chances ao João Fonseca. Acho que é um grande atleta para o futuro", elogiou.