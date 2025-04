Corinthians: Torcida organizada segura a paz no vestiário, diz Lavieri

Muito perto de fechar com o Corinthians, Dorival Junior deve saber que não é a diretoria do Corinthians que garante a paz dos jogadores, disse Danilo Lavieri, no Fim de Papo.

O colunista apontou que a torcida organizada Gaviões da Fiel, na verdade, tem muita influência na política do clube e no que é escolhido pela diretoria.

Quem segura a paz no time do Corinthians é a torcida organizada, que é, de longe, a torcida que tem mais influência na política do clube no futebol brasileiro. [...] Enquanto a Gaviões quiser, a paz permanece no vestiário, no estádio, no CT. A hra que a Gaviões resolver acabar com isso, não importa se é Fabinho Soldado, se vai voltar o Vicente Mateus, pode aparecer quem for, não vai blindar - porque a Gaviões tem o poder que tem.

E o Dorival tem que saber disso. Pode ser que ele perca uns jogos, ganhe outros. Enquanto a Gaviões estiver ali, ele vai ter o apoio de todo mundo. A hora que a Gaviões 'tocar o sininho', esquece.

Danilo Lavieri

