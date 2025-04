Fonseca revê 1º grande palco com novo status e preparação inédita no ano

João Fonseca estreia hoje no Masters 1000 de Madri, que foi seu primeiro grande palco do circuito da ATP no ano passado. O brasileiro volta ao torneio da capital espanhola em situação oposta à que passou por lá quando teve seu contato inicial com a elite mundial do tênis.

Mesmo torneio, novo status

O Masters 1000 de Madri marcou o debute da promessa carioca em torneios de tal calibre. Com 17 anos na época, Fonseca só havia disputado internacionalmente competições ATP 250 e, de nível 500, conhecia apenas o Rio Open antes de participar do evento na Espanha.

Em um intervalo de um ano, João passou de convidado a participante por méritos próprios. O brasileiro era o número 242 do mundo em abril de 2024 e disputou a última edição após ter recebido convite. Atualmente em 65º, confirmou a vaga com sua posição conquistada no ranking.

João Fonseca na primeira rodada do WTA 1000 de Madri, na Espanha Imagem: EFE

Foi incrível [a experiência de jogar o primeiro Masters 1000]. Foi a primeira vez que joguei com tantos grandes jogadores. Passava pelo lounge dos jogadores e lá estavam o Djokovic de um lado e o Nadal do outro. Foi super legal e estou muito feliz por agora estar jogando esses torneios com o meu próprio ranking.

Fonseca, à TennisTV

A ascensão meteórica fez Fonseca rapidamente elevar seu status e deixar de ser um mero novato. O brasileiro engatou uma sequência vitoriosa e deu o cartão de visitas ao mundo do tênis nos primeiros meses deste ano. Agora, é tratado como futura estrela da nova geração.

Mesmo em início de carreira, o carioca de 18 anos já convive com os melhores tenistas do planeta e chega na Espanha badalado. Ele disputará seu terceiro Masters 1000 no ano, após ter atuado em Indian Wells e Miami, onde chegou à terceira rodada e registrou sua melhor campanha em grandes eventos até então. Em ambos, só foi eliminado por um rival dentro do top 15 do ranking —Draper (#14) e De Minaur (#11), respectivamente.

João Fonseca, o jovem que ameaça Alcaraz e Sinner. (...) Ele ainda é o número 65 no ranking, mas tem a marca de um aspirante sério a conviver com a elite mais cedo ou mais tarde.

El Mundo

Uma das principais atrações desta edição. Fonseca, com apenas 18 anos, despertou enormes expectativas para a temporada de 2025 em sua estreia no ATP Tour. Depois de conquistar seu primeiro título em Buenos Aires, mostrando uma valentia impecável, o sul-americano chega à capital espanhola disposto a soltar uma duríssima direita que promete deixar o público boquiaberto.

Marca

João Fonseca comemora após vencer Ugo Humbert na 2ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

O brasileiro é um dos diamantes que pairam na elite e tem um dos golpes mais devastadores.

El País

Uma jovem estrela em espera pode estar pronta para ascender (...) Fonseca pode ter o fator X nesta temporada de saibro. Ele venceu Buenos Aires, tornando-se o quarto tenista mais jovem a ganhar um título do ATP Tour neste século, e jogou mais tênis no saibro em sua vida do que em qualquer outra superfície.

The New York Times

Preparação inédita

Fonseca vem de um mês sem jogos após ter encarado uma maratona neste início de ano. Depois da queda em Miami, no dia 19 de março, o carioca voltou ao Rio, tirou uma semana de folga e então iniciou sua preparação para a temporada no saibro.

João disputou nove torneios, fez 32 partidas e faturou quatro títulos desde dezembro do ano passado — os Challengers de Camberra e de Phoenix, o Next Gen Finals e o ATP 250 de Buenos Aires. Ele praticamente não parou, emendando competições nos últimos cinco meses.

João Fonseca comemora ponto durante jogo contra Learner Tien, na primeira fase do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

Eu e meu time discutimos que estávamos jogando desde o Next Gen, então começamos o ano antes dos outros. Depois de Miami, decidimos descansar um pouco antes da temporada do saibro. Voltei para casa para fazer minhas coisas por uma semana, fiquei no Rio com família e amigos. Nas outras duas semanas eu treinei no saibro. Estou me sentindo bem, confiante para essa semana, ansioso para estar de volta. Esse tempo para refletir foi bom para minha saúde mental.

João Fonseca

O brasileiro tirou o primeiro período de descanso em 2025 e deve chegar "inteiro" à gira do saibro na Europa. Em maio, ele também disputará o Masters 1000 de Roma antes de fazer sua primeira aparição na elite em Roland Garros.