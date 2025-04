Athletico-PR defende liderança da Série B contra o invicto Novorizontino

A quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será inaugurada em grande estilo. Athletico-PR e Novorizontino, dois dos favoritos ao acesso, entram em campo nesta quinta-feira, às 21h35, quando duelam no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Grande favorito desta temporada ao acesso e título, o Athletico chega em melhor momento. Após sofrer sua primeira derrota, o time se recuperou rapidamente na última rodada ao vencer o CRB, por 2 a 0, em casa.

Com isso, chegou a nove pontos e lidera o torneio pelo saldo de gols, já que tem três contra dois do América-MG e um do próprio CRB. Se vencer, colocará pressão nos adversários.

Já o Novorizontino, quinto colocado nas últimas duas edições da Série B, ainda não engrenou, mas uma vitória pode mudar tudo. O time só venceu uma, mas tem três empates e não foi derrotado até agora. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Criciúma em casa.

A quinta rodada seguirá com dois jogos na sexta-feira, dois no sábado, quatro no domingo e um na segunda-feira. Entre os destaques, estão o duelo estadual entre Coritiba e Operário e o confronto direto entre Avaí e América-MG. Os paulistas Ferroviária e Botafogo também entram em campo.

CONFIRA OS JOGOS DA 5ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

21h35

Novorizontino x Athletico-PR

SEXTA-FEIRA

19h

Criciúma x Remo

21h

Vila Nova x Chapecoense

SÁBADO

16h

Coritiba x Operário-PR

20h

Avaí x América-MG

DOMINGO

16h

Athletic-MG x Volta Redonda

17h

Paysandu x CRB

19h

Cuiabá x Ferroviária

21h

Amazonas x Atlético-GO

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Botafogo x Goiás