Fortaleza cede empate ao Bucaramanga e segue sem vencer na Libertadores

Na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o lanterna Fortaleza visitou o Bucaramanga no estádio Américo Montanini, empatou por 1 a 1 e permaneceu sem vencer na competição. Deyverson foi quem balançou as redes para os visitantes, enquanto Pons igualou para a equipe da casa.

Com o resultado, o Fortaleza chegou ao seu primeiro ponto, na quarta e última colocação do Grupo E, e permaneceu sem vencer nesta edição do torneio. Do outro lado, o Bucaramanga alcançou cinco somados, agora na liderança da chave.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo sábado, às 20h (de Brasília), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 22h30, o Bucaramanga recebe o Millonarios, pela 16ª rodada do Campeonato Colombiano.

O placar foi inaugurado pelo Fortaleza aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Deyverson foi derrubado por Hinestroza na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio atacante cobrou e teve seu chute defendido pelo goleiro Quintana, mas aproveitou o rebote e marcou.

Aos 22 minutos da etapa final, o Fortaleza quase aumentou a diferença. Ao dominar, Deyverson encontrou Pikachu, que arrematou firme, mas parou na trave da equipe colombiana. Na sobra, Deyverson finalizou, mas Quintana espalmou e salvou o Bucaramanga.

O Bucaramanga chegou ao empate aos 41 minutos do segundo tempo. Após Mancuso derrubar Gutiérrez na área, o árbitro marcou o pênalti e Sons converteu. Antes de entrar, a bola ainda bateu no travessão da equipe brasileira.