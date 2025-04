Volta de Danilo acirra disputa na zaga do Flamengo e gera rodízio no setor

Do UOL, no Rio de Janeiro

Eleito pela Conmebol o craque em campo no empate por 0 a 0 do Flamengo com a LDU, Danilo retornou aos gramados recentemente após quase 60 dias afastado e acirrou a disputa na zaga rubro-negra.

O que aconteceu

Danilo voltou na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, dia 16 de abril. Ele tinha uma lesão na coxa direita que o fez ser cortado da seleção brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Diante dos gaúchos ele foi titular ao lado de Léo Pereira e atuou os 90 minutos. Na ocasião, Léo Ortiz ficou no banco.

Já no empate por 0 a 0 contra o Vasco, Danilo foi para a reserva. Pereira e Ortiz que formaram a dupla de zaga.

No duelo com a LDU, em novo 0 a 0, Danilo voltou ao time titular e atuou com Ortiz. O experiente jogador novamente esteve em campo por 90 minutos e Léo Pereira ficou no banco.

Para mim é especial, estou provavelmente nos últimos anos de carreira, então estou procurando desfrutar bem dessas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação.

Danilo, à Espn

Prata da casa tem sido relacionada

Enquanto promove um rodízio com Danilo, Ortiz e Pereira, Filipe Luís também tem relacionado os pratas da casa. Os que mais têm ficado no banco de reservas são Cleiton e, principalmente, João Victor.

Os jovens ainda não estão recebendo muitas oportunidades, mas vêm acumulando experiência. Além do Campeonato Carioca, somente João Victor entrou em jogo de outra competição. No caso, na Libertadores, no fim da partida contra o Deportivo Táchira. Quando não são relacionados, descem para o sub-20 para ganhar ritmo.

João Victor é tratado com cuidado por Filipe Luís. O treinador considera o zagueiro de 18 anos uma joia. Ele acumula passagens por seleções brasileiras de base.