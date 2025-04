John falha, Botafogo perde para Estudiantes na Argentina e se complica na Libertadores

O Botafogo se complicou na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em La Plata, a equipe foi derrotada pelo Estudiantes nesta quarta-feira, no estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos, em uma noite marcada por um lance infeliz do goleiro John, que resultou no único gol da partida.

Com o resultado, o Botafogo permanece na terceira posição do Grupo A, com três pontos, à frente apenas do Carabobo, que soma um. A Universidad de Chile lidera com sete, seguida pelo próprio Estudiantes, que agora tem seis.

O Botafogo começou o jogo contra o Estudiantes tentando evitar a pressão do time argentino, que já demonstrava sua força desde os primeiros minutos. Apesar da intensidade do adversário, a primeira grande chance foi do time alvinegro. Savarino, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Artur, que subiu livre para cabecear, mas a bola passou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade.

Com o tempo, o Estudiantes passou a dominar a posse de bola, alcançando 61% no primeiro tempo, e a pressão sobre a defesa do Botafogo aumentou. O time argentino teve uma boa chance com a cabeçada de Carrillo, mas o goleiro John brilhou, fazendo uma grande defesa.

No entanto, aos 37, o goleiro botafoguense falhou em um lance decisivo. Após um cruzamento na área, Alex Telles fez o corte, mas a bola ficou com Carrillo, que arriscou de fora da área. A bola desviou em Gregore, pegou efeito e enganou completamente o goleiro John, que não conseguiu evitar o gol e sofreu um ‘frangaço'. O Estudiantes abriu o placar e foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, com a pressão do Estudiantes cada vez mais intensa, o técnico Renato Paiva optou por mudanças ousadas em busca de reverter o cenário desfavorável. O treinador substituiu dois jogadores com características mais defensivas para a entrada de Vitinho e Matheus Martins, ambos conhecidos por sua capacidade ofensiva.

No entanto, a tática não teve o efeito desejado. O Botafogo continuou sendo pressionado pelo time argentino, que manteve o controle do jogo e seguiu em busca de ampliar a vantagem. O Botafogo não conseguiu reagir à altura e, apesar das mudanças, não impôs o ritmo esperado e saiu da Argentina com um resultado negativo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Carabobo na terça-feira, dia 6, às 19h, no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. No dia seguinte, às 21h, o Estudiantes visita a Universidad de Chile, no estádio Nacional, em Santiago.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 1 X 0 BOTAFOGO

ESTUDIANTES - Mansilla; Meza, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez e Arzamendia; Gabriel Neves, Medina (José Sosa) e Ascacíbar (Kociubinski); Palacios (Manyoma), Carrillo (Luciano Giméne) e Tobio Burgos (Gastón Benedetti). Técnico: Eduardo Domínguez.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Vitnho), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Patrick de Paula (Matheus Martins), Marlon Freitas (Allan) e Savarino (Mastriani); Artur (Elias Manoel) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Carrillo, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carrillo, Medina, Meza e Santiago Núñez (Estudiantes)

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Jorge Luis Hirschi, La Plata, na Argentina.