Goleiro John falha, e Botafogo perde do Estudiantes pela Libertadores

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes, nesta quarta-feira, em La Plata. Com o resultado, os alvinegros se complicaram no grupo A da Libertadores, se mantendo com três pontos, em terceiro. Já os argentinos foram a seis, na vice-liderança.

O gol da vitória dos donos da casa aconteceu no primeiro tempo, com Carrillo, que contou com falha de John.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Carabobo-VEN, no dia 6 de maio, na Venezuela. Já o Estudiantes viaja para enfrentar a Universidad de Chile-CHI, no Chile.

Fim de jogo. Estudiantes 1 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/Jzl0L1R4Vy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2025

O jogo

O Botafogo teve grande chance de abrir o placar logo aos três minutos. Savarino cruzou para Artur na área, mas o atacante cabeceou sobre o travessão.

O susto fez o Estudiantes buscar o ataque com mais intensidade, mas parava na marcação carioca. Já os alvinegros tentavam achar Igor Jesus na área, sem sucesso.

Aos poucos, os donos da casa passaram a dominar o confronto. A partir daí, o Estudiantes começou a criar chances. Por duas vezes, Carrillo aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol.

De tanto insistir, os argentinos abriram o placar aos 37 minutos. Carrillo arriscou de fora da área e contou com falha de John, que foi enganado pelo quique da bola. Assim, o Estudiantes foi para o intervalo a frente no placar.

Assim como na etapa inicial, o Botafogo criou boa chance no início do segundo tempo. Mais uma vez, Artur aproveitou cruzamento e desta vez parou em defesa de Mansilla. O Estudiantes não se intimidou e logo passou a avançar com qualidade. Os donos da casa quase ampliaram aos nove minutos, em chute de Palacios que John fez a defesa.

O Botafogo só voltou a chegar com perigo aos 22 minutos. Em contra-ataque rápido, Savarino acertou o travessão. O lance animou os alvinegros, que voltaram a assustar em chute de Matheus Martins.

Na parte final, os cariocas passaram a pressionar em busca do empate. No entanto, o Estudiantes melhorou a marcação e impediu as boas jogadas do Botafogo para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



ESTUDIANTES 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina)



Data: 23 de abril de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)



Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Matias Muniz (Uruguai)



VAR: Antonio Garcia (Uruguai)

Cartões amarelos: Medina, Carrillo, Nuñez e Meza (Estudiantes)

GOL



ESTUDIANTES: Carrillo, aos 37min do primeiro tempo

ESTUDIANTES: Matías Mansilla, Eric Meza, Facundo Rodríguez, Santiago Nuñez e Santi Arzamendia; Santiago Ascacíbar (Kociubinski), Gabriel Neves e Cristian Medina (Sosa); Tiago Palacios (Manyoma), Guido Carrillo (Giménez) e Tobio Burgos (Benedetti)



Técnico: Eduardo Domínguez

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, Danilo Barbosa e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Patrick de Paula (Matheus Martins) e Jefferson Savarino (Mastriani); Artur (Elias Manoel) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva