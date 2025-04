Pol Fernández lamenta empate sofrido no fim, mas valoriza atuação do Fortaleza contra o Bucaramanga

Na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o lanterna Fortaleza visitou o Bucaramanga no estádio Américo Montanini, empatou por 1 a 1 e permaneceu sem vencer na competição. Após a partida, o meio-campista Pol Fernández lamentou o empate sofrido no fim, mas valorizou a atuação do time brasileiro.

"Escaparam dois pontos das nossas mãos. Acho que tínhamos feito uma boa partida no geral, não sofremos. É uma pena, porque tivemos a chance de matar o jogo", declarou em entrevista ao Paramount.

"Agora é um ponto que precisamos valorizar. O grupo está totalmente aberto, ainda não sabemos o que vai acontecer. Mas, como eu disse, precisamos valorizar esse ponto, fazer as coisas bem e tentar somar o máximo de pontos possível", continuou Pol.

Nosso primeiro gol em solo colombiano marcado por Deyverson! ? ? Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC #Libertadores pic.twitter.com/ndYF81nbSM ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 24, 2025

"Faltou sermos mais contundentes nas chances que tivemos. Depois, não conseguimos segurar. É uma pena, porque acho que fizemos um bom trabalho", completou o argentino.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou ao seu primeiro ponto, na quarta e última colocação do Grupo E, e permaneceu sem vencer nesta edição do torneio. Do outro lado, o Bucaramanga alcançou cinco somados, agora na liderança da chave.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo sábado, às 20h (de Brasília), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.