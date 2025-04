Atlético-MG empata com Caracas e perde chance de abrir vantagem na liderança

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Caracas no estádio Olimpico de la UCV, empatou em 1 a 1 e perdeu a chance de abrir vantagem na liderança. Vicente Rodríguez (contra) foi quem balançou as redes para a equipe mineira, enquanto Jeriel De Santis igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos cinco pontos, na primeira colocação do Grupo H, mas não aproveitou a oportunidade de aumentar sua diferença de somados em relação ao próprio Caracas que, com a derrota, permaneceria com quatro somados, na segunda posição da chave. Do outro lado, a o time venezuelano também alcançou cinco somados, na vice-liderança.

O Atlético-MG retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol, no Maião, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, o Caracas visita o Universidad Central de Venezuela, pela 13ª rodada do Campeonato Venezuelano.

Bola rolando para o segundo tempo! Recomeça o jogo no Olímpico de la UCV. #VamoGalo #CFCxCAM ??? pic.twitter.com/sK0tNxOE2q ? Atlético (@Atletico) April 24, 2025

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG aos 23 minutos do primeiro tempo. Ao receber pela ponta esquerda, Bernard fez cruzamento e encontrou Rony na área. O atacante ex-Palmeiras não conseguiu concluir, mas Vicente Rodríguez desviou para a própria meta e marcou contra.

Aos 20 minutos da etapa complementar, o Caracas empatou. Após jogada de Rito, Echenique dominou pela ponta e encontrou De Santis, que finalizou firme e deixou tudo igual na partida.

O Atlético-MG até chegou a marcar novamente aos 39 minutos do segundo tempo, quando Cuello achou João Marcelo na área. O atacante, então, arrematou forte e balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento após análise do VAR.