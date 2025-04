Lucas Ferreira celebra 1º gol pelo profissional do São Paulo: "Sensação muito incrível"

Lucas Ferreira foi o herói do São Paulo nesta quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Autor do primeiro gol tricolor, o garoto revelado nas categorias de base balançou as redes pela primeira vez como profissional e deixou o campo com um sorriso de orelha a orelha.

"Sensação muito incrível de fazer meu primeiro gol [pelo profissional] na Libertadores e sair com 2 a 0. Só agradecer a essa torcida maravilhosa", disse Lucas Ferreira em entrevista à ESPN.

"Muita raça, dedicação. Foi muito trabalho na semana. Graças a Deus, saímos com a vitória e seguimos", concluiu.

Aos 18 anos, Lucas Ferreira foi promovido pelo técnico Luis Zubeldía após o título da Copinha, em que foi um dos destaques da equipe sub-20 do São Paulo. Desde então, o garoto passou a ser introduzido gradativamente na equipe principal e tem ganhado bastante espaço com as lesões de Lucas e Oscar.

Lucas Ferreira já soma dez partidas pelo time profissional tricolor. O meia-atacante, inclusive, foi titular nos últimos dois compromissos do São Paulo na Libertadores, contra Alianza Lima, no Morumbis, e Libertad, nesta quarta-feira, no Paraguai.

Com a vitória em Assunção, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D da Libertadores, indo a sete pontos. O Libertad, por sua vez, caiu para o segundo lugar, se mantendo com seis tentos.

O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.