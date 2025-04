Após várias sondagens, Santos estipula prazo para contratar novo técnico

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos estipulou um prazo para contratar o novo técnico.

O que aconteceu

O Santos quer definir o treinador até o jogo contra o Grêmio. A partida ocorrerá no dia 4 de maio, em Porto Alegre.

O Peixe deve ter o auxiliar César Sampaio diante do Red Bull Bragantino, neste domingo. Entre uma partida e outra, o Santos estreará na Copa do Brasil contra o CRB, no dia 1º de maio.

O Santos, pelo que o UOL apurou, não tem um alvo definido. O momento é de analisar o mercado e fazer sondagens.

O planejamento do Peixe é traçar as prioridades nos próximos dias. O objetivo é um consenso entre a presidência e o CEO Pedro Martins.

O Santos já ouviu algumas negativas: Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite foram tentativas frustradas. As sondagens por André Jardine e Thiago Motta não surtiram efeito.

Um dos nomes no radar é Ramón Díaz, mas o argentino está longe de ser unanimidade. Outro nome consultado foi o também argentino Tata Martino.

Eduardo Domínguez, Fernando Diniz e Thiago Carpini foram especulados, porém, não estão nos planos neste momento. O Santos crê que empresários estão valorizando profissionais com falsas notícias.