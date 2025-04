Promessa do Palmeiras, Gilberto comemora renovação de contrato até o final de 2027

Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o lateral direito Gilberto anunciou que renovou seu contrato com o Palmeiras. O jogador de 20 anos, que atualmente defende a categoria sub-20 do Verdão, estendeu seu vínculo até dezembro de 2027.

"Hoje é um dia mais do que especial. Renovar meu contrato com o Palmeiras é a confirmação de que cada passo, cada escolha e cada sacrifício valeram a pena. Agradeço primeiramente a Deus, à minha família por todo apoio e suporte, à minha namorada, aos meus empresários, ao JP Sampaio, pela confiança, e a todos que sempre estiveram ao meu lado desde o começo", escreveu o jovem atleta, por meio do seu Instagram.

"Vestir essa camisa é mais do que jogar futebol, é carregar história, paixão e responsabilidade. Que essa nova fase venha com ainda mais conquistas, entrega e orgulho. Avanti, Palestra", completou.

Pela equipe sub-20 do Alviverde, Gilberto soma 99 partidas disputadas, sete gols marcados e três títulos conquistados, são eles: Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024) e Paulista Sub-20 (2023).

Se somadas as demais categorias do clube paulista, o defensor também registra em seu currículo mais nove troféus: Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022), Paulista Sub-20 (2023), Paulista Sub-17 (2022), Copa do Brasil Sub-17 (2022), Campeonatos Paulistas Sub-13 e Sub-15, Evergrande Cup Sub-15 (China), Jeju Cup Sub-15 (Coreia do Sul) e o CEE Cup Sub-19.

A equipe principal do Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a partir das 19 horas (de Brasília).

A equipe alviverde tem o desafio de superar a altitude de La Paz. A fim de minimizar os efeitos, o Verdão chegou com antecedência ao local do jogo. A delegação chegou à Bolívia na noite da última terça-feira e finalizou a preparação com um treino no estádio do The Strongest.