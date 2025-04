Análise: São Paulo se sai bem em vitória, mas poderia ter sofrido menos

O São Paulo conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira ao bater o Libertad por 2 a 0, no Paraguai, em um confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa Libertadores. O triunfo veio em boa hora, porém, no decorrer dos 90 minutos a equipe comandada por Luis Zubeldía evidenciou que ainda possui um longo caminho a ser percorrido se quiser sonhar com o título continental.

Desde o primeiro minuto o São Paulo não teve dificuldades para tomar as redes do jogo, embora estivesse atuando fora de casa. Contando com um apoio considerável da torcida tricolor, que compareceu em peso em Assunção, no Paraguai, o time comandado por Luis Zubeldía teve muita posse de bola, mas sofreu para criar boas oportunidades de gol no primeiro tempo, mesmo tendo espaço suficiente para trabalhar as jogadas.

Longe de possuir um elenco com qualidade para competir de igual para igual com o São Paulo, o Libertad não pressionou a saída de bola da equipe com eficiência, tampouco foi um time compactado. As falhas táticas e técnicas dos donos da casa, entretanto, demoraram para serem aproveitadas pelo Tricolor.

Somente no segundo tempo o São Paulo conseguiu encaixar boas jogadas para chegar ao gol adversário. Só que o Libertad também teve boas oportunidades de empatar a partida, incluindo o pênalti a seu favor, desperdiçado por Melgarejo. O goleiro Rafael teve de fazer grandes defesas na etapa complementar.

O resultado foi importante, o desempenho do São Paulo, no geral, não foi ruim, mas a equipe comandada por Luis Zubeldía mostrou algumas deficiências que não deveria contra adversários consideravelmente mais fracos. É verdade que pelos menos quatro titulares estão fora de ação devido a problemas físicos (Lucas, Oscar, Calleri e Pablo Maia), mas a comissão técnica não pode usar o fato como "muleta" de maneira desenfreada.

A função do treinador é encontrar soluções com o que tem à disposição no momento. É verdade que, com o apertado calendário do futebol brasileiro, não há muito tempo para treinar de maneira apropriada. Mas, as dificuldades do São Paulo são as dificuldades de todos os outros grandes clubes do País que precisam se dividir entre várias competições.