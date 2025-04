São Paulo vence Libertad fora de casa e assume liderança de seu grupo na Libertadores

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Lucas Ferreira e André Silva balançaram as redes para o Tricolor. Os paraguaios ainda tiveram um pênalti a seu favor, mas Melgarejo desperdiçou, carimbando o travessão.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D da Libertadores, indo a sete pontos. A partida desta quarta-feira era um confronto direto pela primeira colocação da chave, que até então pertencia ao Libertad, agora segundo colocado, com seis tentos.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Ceará, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Libertad enfrenta o Sportivo Ameliano, fora de casa, no domingo, às 20h15 (de Brasília), pelo Campeonato Paraguaio.

O jogo

O São Paulo teve o controle do primeiro tempo. Apesar de estar jogando fora de casa, a equipe comandada por Luis Zubeldía teve mais posse de bola, controlando o ritmo da partida, mas precisou lidar com a dificuldade em infiltrar na defesa do Libertad.

Ainda assim, o Tricolor conseguiu criar a melhor oportunidade da etapa inicial. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Wendell, que rolou na medida para André Silva, praticamente debaixo da trave, completar para o fundo das redes, mas, inacreditavelmente, ele chutou por cima do travessão, perdendo um gol feito.

A única boa oportunidade do Libertad aconteceu um pouco antes, com Oscar Cardozo, que ficou com a bola após erro de Ruan Tressoldi na defesa e tentou encobrir o goleiro Rafael, mandando muito próximo à trave.

São Paulo volta com mudanças

Para o segundo tempo, o Tricolor foi a campo com uma mudança. O técnico Luis Zubeldía decidiu sacar Cédric Soares e promover a entrada de Lucas Ferreira. Assim, o São Paulo abriu mão do esquema com três zagueiros, passando a contar com Ferraresi como lateral direita e um trio de ataque composto por Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva.

Lucas Ferreira abre o placar

E foi justamente Lucas Ferreira quem abriu o placar para o São Paulo. Em contra-ataque aos 17 minutos, André Silva deu ótimo passe em profundidade para o garoto, que arrancou em velocidade, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar seu primeiro gol como profissional e colocar o Tricolor em vantagem.

Libertad desperdiça pênalti

Dois minutos depois de abrir o placar, o São Paulo sofreu um duro baque. A bola bateu no braço de Wendell dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti a favor do Libertad. O que ninguém esperava era que Melgarejo fosse para a cobrança sem tomar distância e carimbasse o travessão.

Mais tarde, aos 30, Melgarejo teve a chance de se redimir, mas não era o dia dele. Alan Franco deixou a bola escapar por debaixo das pernas ao tentar o domínio dentro da área, e a bola sobrou nos pés do camisa 10 do Libertad, que bateu de primeira, mas viu o goleiro Rafael a fazer grande defesa para salvar o São Paulo.

André Silva define a partida

Já na reta final da partida, Luciano acionou Lucas Ferreira, que ajeitou para Ferraresi cruzar na medida para André Silva cabecear no contrapé do goleiro, marcando o segundo gol do São Paulo e dando números finais ao confronto em Assunção, no Paraguai.

Antes de o juiz apitar o fim do jogo ainda teve tempo de Luciano ir às redes, mas o árbitro marcou impedimento do camisa 10 são-paulino, que teve de se conformar com o triunfo por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA



LIBERTAD (PAR) 0 X 2 SÃO PAULO

Local: estádio La Huerta, em Assunção (PAR)



Data: 23 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: José Retamal (CHI) e Ala Sandoval (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gol: Lucas Ferreira, aos 17 do 2ºT, e André Silva, aos 38 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Melgarejo, Caballero (Libertad); Marcos Antônio, André Silva (São Paulo)

LIBERTAD: Rodrigo Morinigo; Martin Cáceres, Diego Viera, Néstor Giménez e Matias Espinoza; Álvaro Campuzano, Caballero, Iván Franco (Fretes) e Melgarejo; Marcelo Fernández (Alcaraz) e Oscar Cardozo (Aguilar).



Técnico: Sergio Aquino.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric Soares (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Alves (Luciano) e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha (Sabino) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.