Com Zubeldía, São Paulo chega à maior sequência invicta de sua história na Libertadores

O São Paulo do técnico Luis Zubeldía chegou à maior sequência invicta de sua história na Libertadores nesta quarta-feira ao vencer o Libertad, no Paraguai, por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo D da competição. O Tricolor não perde no torneio há 12 jogos, todos sob o comando do argentino.

A última derrota do São Paulo na Libertadores aconteceu em abril de 2024. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Talleres, em Córdoba, ainda sob o comando do técnico Thiago Carpini, que seria demitido pouco depois.

"São dados que não gosto, e digo com toda sinceridade, me incomoda essa situação de dados. Creio que o mais importante, e digo com toda sinceridade, são as três Libertadores e os três Mundiais do São Paulo. Isso está acima de qualquer outro registro. O que tratamos agora em 2025 é poder representar essa história rica da melhor maneira", disse Zubeldía.

Embora tenha tentado minimizar os números, a marca atingida pelo treinador argentino é bastante expressiva. Além de ser um dos responsáveis pela maior sequência invicta do São Paulo na Libertadores, Zubeldía também é um dos poucos que comandaram o time em mais de uma edição do torneio, ao lado de Muricy Ramalho, Telê Santana e José Poy.

"É uma equipe que está em construção, crescimento, e também cabe dizer que foi um jogo difícil [contra o Libertad], com todas as circunstâncias, poderiam empatar no pênalti, poderiam ter feito gol no primeiro tempo, mas ainda assim vi jogadas da equipe que nos representa e representa algo do São Paulo que todos imaginamos. É um passo a mais que temos que seguir dando na Copa Libertadores", prosseguiu.

Com a vitória sobre o Libertad no confronto direto pela liderança do Grupo D da Libertadores, o São Paulo agora ocupa a primeira colocação da chave, com sete pontos, enquanto os rivais paraguaios caíram para o segundo lugar, com seis tentos.

Vir aqui e ganhar não é fácil. Pela história do São Paulo deveria ser assim, mas não é fácil. Trabalhei no Paraguai e me despediram [do Cerro Porteño] por perder as oitavas de final [da Libertadores] contra o Palmeiras. Os paraguaios sonham em conquistar uma copa internacional, para eles representa muito. Não é fácil chegar aqui e ganhar. Temos que ir por esse caminho", concluiu o técnico são-paulino.